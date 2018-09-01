第十選區藍綠均分4席 難撼動

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中國時報
宋原彰／新北報導

新北第十選區（汐止、金山、萬里）競爭激烈，呈現8搶4，但兩藍兩綠的局勢不易撼動。現任議員沈發惠、廖正良均交棒新人，僅白珮茹和周雅玲兩老將競選連任。時代力量立委黃國昌推派助理黃智姍，雖瓜分綠營選票，但地方知名度相對不高，欲當選仍需加緊腳步，其餘是汐止分局現任警員李忠寶、牙醫師唐瓔庭和脫離國民黨參選的黃瑞傳。

上屆市議員選舉中，候選人欲在此選區當選，估計得票數須高於2萬3000票。沈發惠深耕地方20年，這次交棒助理張錦豪，外界看好。綠營老將周雅玲長年累積地方支持度，競選連任實力不容小覷。

家族是旅行社事業的黃智姍，地方扎根不深，加上4席議員、2藍2綠的局面不易撼動，黃欲勝選需勤跑行程，提升地方能見度，但地方人士分析，時代力量參選會瓜分選票，讓原本在汐止的綠營需更費心力。

國民黨白珮茹上次議員選戰，汐止區以最高票當選，加上父親、前立委白添枝的政治背景，選情穩定。另一位議員廖正良交棒給兒子廖先翔，同樣長期深耕地方，基層實力仍不容小覷。

第九選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）由現任民進黨議員林裔綺競選，丈夫是前議員顏世雄，顏地方勢力橫跨藍綠，加上她主打「悲情牌」、「政壇素人」，當選機率高。

第十一選區（平地原住民）兩位國民黨現任議員楊春妹、宋雨蓁競選，另外兩位為回鍋再選的國民黨忠仁．達祿斯和民進黨蘇錦雄，呈現藍營3人對抗綠營1人的局面。第十二選區（山地原住民）也由現任國民黨議員王建章競選，對手為民進黨寶杜巴燕和無黨籍馬見。

(中國時報)

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