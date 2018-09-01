竹北參選爆炸 林禹佑28歲最年輕

2018年09月01日 04:10 中國時報 莊旻靜 、邱立雅／竹縣報導 、邱立雅／竹縣報導

新竹縣議員選戰出現不少激戰區，其中以五峰鄉5搶1最激烈，新埔鎮8搶2、寶山鄉4搶1居次，登記人數則以竹北市最多，26人角逐11，竹東鎮則是14人搶6席，湖口鄉則有10人搶5席，戰況激烈，總數共有85人登記，角逐36席。

新竹縣議員應選36席，第1選區（竹北市）人口最多，出現26人登記，其中國民黨5人、民進黨及民國黨各推2人，樹黨則派出許育綸，其餘皆為無黨籍參選，光是林家即有林祺軒、林禹佑、林燕聰、林賢正、林增堂互相競爭，其中以林禹佑28歲最年輕。

第5選區新埔鎮國民黨有陳英樓、范曰富，勞動黨陳新源、民進黨羅聰賢，無黨籍則有劉正強、蔡錦堂、張碧冬、張玟源等人角逐。第2選區湖口鄉應選5席，國民黨就有6人登記，包含吳淑君、吳菊花、甄克堅、陳德木、葉時優、范振龍，另外還有民進黨何建樺、勞動黨羅美文、無黨籍的張燦堂、陳栢維爭鋒。第3選區新豐鄉應選3席、4人登記，包含國民黨籍現任議長張鎮榮、鄭清漢、民進黨吳傳地、無黨籍何智達，原要轉戰議員的前新豐鄉長徐茂淦則未登記。

關西鎮則有國民黨籍現任議員劉良彬、無黨籍嚴永秋挑戰連任，國民黨還有羅仕琦爭取，即將卸任鎮長的吳發仁登記轉戰議員。

溪南地區最激烈就屬五峰鄉，由無黨籍的張益生、趙一先、達陸‧翡述、張定國、凱撒‧巴燕5人參戰，搶奪唯一1席議員寶座。寶山鄉候選人則有鍾金霖、江紹義、邱振瑋、范正霖，面對強敵來勢洶洶，現任議員邱振瑋將面臨苦戰。

竹東選區共有14人搶6個席，其中1席為婦女保障名額，林思銘、林昭錡、彭余美玲及郭遠彰等現任議員再挑戰，另外現任代表鄭朝日則趕在最後一刻登記，但他已於8月30日登記竹東鎮民代表，將無法參選任何一項公職。

其餘選區皆兩兩對決，包括芎林的劉展原與鄭昱芸、北埔峨眉的范文宏與陳正順、尖石的劉建民與柔夏‧布待以及平地原住民地區的林秉君與李漢強。

(中國時報)