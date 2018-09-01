南投鄉鎮市長 4大激戰區

2018年09月01日 01:35 中國時報 廖志晃 、 楊樹煌 、 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣4大市鎮長之爭，選情激烈，包括南投市、草屯鎮、埔里鎮及竹山鎮，都各有3人參選，戰況激烈，其中草屯鎮長及竹山鎮長選情，更是撲朔迷離。

南投市是藍軍票倉，國民黨籍市長宋懷琳尋求連任，民進黨無人應戰，最後禮讓無黨籍律師藍明浩參選，形成「以藍制藍」的有趣局面；另還有無黨籍的張美蘭登記參選，使得南投市長選情增添熱鬧氣氛。

民進黨籍竹山鎮長黃丹怡爭取蟬聯，過程一波三折，原遭遇黨內同志議員張志銘的強力挑戰，但張志銘最後仍參選議員；竹山鎮公所前清潔隊長陳東睦，則以無黨籍身分參選鎮長；國民黨提名蔡宜助參選鎮長，選情相較似乎單純。不過，竹山鎮有錯綜複雜的人脈與派系關係，選將如何爭取認同，將是致勝關鍵。

草屯鎮長洪國浩改披戰袍選縣長，國民黨提名6年前、在鎮長補選中，以19票飲恨的縣議員簡景賢捲土重來；另屬泛藍、曾任草屯鎮長的周信利堅持回鍋，完成連任心願，且已完成參選登記，泛藍確定無法整合，將面對民進黨提名的現任議員林永鴻，形成三強鼎立，雖然3人都信心滿滿，誰能勝出，成為各界關注焦點。

埔里鎮長選情激烈，國民黨支持現任議員吳國昌，他在警政、消防、教育圈著力甚深；民進黨徵召議員廖志城參選，他勇於任事又務實，關心民生議題受肯定；上屆參選鎮長失利的北門里長蔡清輝也捲土重來；而一再宣布要選的歌手謝和弦，並未領表登記。

(中國時報)