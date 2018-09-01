嘉縣7鄉鎮市長選戰 同額競選

2018年09月01日 04:10 中國時報 張伊珊 、 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

現任義竹鄉長顏蔡淑惠拚連任，強調有信心往上繼續走，要延續積極爭取的鄉政建設。（義竹鄉長參選人顏蔡淑惠提供）

下屆嘉縣鄉鎮市長選舉登記截止，共計35人角逐18鄉鎮市長寶座，其中包括太保市等7鄉鎮市出現同額競選；國民黨僅水上鄉陳德榮及竹崎鄉吳金輝2人掛牌上陣，反觀民進黨提名高達14位參選人，恐怕仍將維持一片綠油油。

海區8鄉鎮除朴子市長王如經2任屆滿，其餘7鄉鎮包含太保市、水上鄉、鹿草鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉及布袋鎮等，均為現任首長拚連任，當中又以朴子市與義竹鄉選情較為激烈。原本被外界相當看好的朴子市長繼任人選，民進黨籍朴子市民代表主席黃基全，早於1年多前即宣布參選，勤走基層布局選戰，卻先後傳出現任嘉縣朴子警分局警友辦事處副主任黃福卿，以及本屆市民代表吳品叡等人殺出，激化選情，形成3搶1局面。

本屆義竹鄉長選舉，現任鄉長顏蔡淑惠僅以263票之差險勝民進黨黃阿家；沒想到事隔4年，2人又再度碰頭重演廝殺，儘管顏蔡淑惠有連任優勢，但因義竹鄉為民進黨嘉義縣長參選人翁章梁故鄉，加上黃阿家落選後勤跑基層，實力不容小覷，地方人士不諱言，是場五五波激戰。

備受矚目的竹崎鄉長選戰，原有4人有意參選，經立委陳明文從中斡旋，買凶殺警案嫌犯王焜弘胞弟王焜玄轉換跑道選縣議員，民進黨內部整合成功；目前鄉長有民進黨籍縣議員曾亮哲、國民黨籍吳金輝及無黨籍前鄉長溫良恭登記參選，王焜玄的退讓，讓曾亮哲選情趨向樂觀。

參選大爆炸的大林鎮及溪口鄉，國民黨皆無提名人選。大林鎮長除獲民進黨提名的葉和平外，上屆披國民黨戰袍的簡志偉此次則以無黨籍出征，留美政治素人曾明宗及鎮民代表陳春一也皆以無黨身分登記參選。溪口鄉除現任鄉民代表陳世楓以無黨籍登記參選外，另有3名民進黨員登記參選，包括代理鄉長孫維聰、議員詹金繪及政治素人王梅峰。

(中國時報)