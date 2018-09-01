國民黨母雞帶小雞 宜蘭拚翻盤

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣鄉鎮市長選舉，最受矚目的非「大房」宜蘭市及「二房」羅東鎮莫屬，因牽動著縣長選情，藍綠雙方勢必卯足了勁全力搶攻，勝負難料，但就整體而言，藍營在縣長選情看好，加上整體社會氛圍對藍營相對有利的情勢下，年底開票結果，宜蘭縣鄉鎮市長的藍綠版圖恐將會出現明顯消長。

宜蘭市是宜蘭縣的公教人員主要票倉，此次國民黨推出警界退休的張森霖挑戰，藍營挾著年金改革引發的巨大反彈，再加上同為警界出身的國民黨新政壇之星侯友宜站台輔選，來勢洶洶，對現任市長江聰淵造成相當大的威脅，甚至可能一舉幫藍營奪回宜蘭市；民進黨籍的江聰淵藍綠人脈豐沛，且口條清楚，個人政治魅力強，加上有現任優勢，4年的執政口碑頗佳，外界相當看好連任之路，但他仍不敢掉以輕心，就怕大意失荊州。

羅東鎮此次是3位女性縣議員廝殺的局面，綠營因整合失敗，將過去的盟友縣議員薛呈懿「化友為敵」，與民進黨推出的縣議員黃素琴相互競爭，票源難免分散，選情恐較為不利；國民黨方面則是推出縣議員吳秋齡出戰，吳秋齡與鎮長林姿妙私交甚篤，加上羅東鎮是林姿妙挑戰縣長寶座的大本營，自然會強力固守互相拉抬，對吳秋齡而言添增了不小的助力。

在其他鄉鎮部分，藍綠各有優勢，藍營目前較佔上風的鄉鎮有頭城鎮、蘇澳鎮、大同鄉（原住民鄉），綠營較佔優勢的則有冬山鄉、五結鄉，其他鄉鎮選情仍渾沌不明；但據了解，受到中央執政包袱的拖累，加上縣長參選人陳歐珀聲勢遲遲拉抬不起來，也相對影響了綠營鄉鎮市長的選情，此次選舉結果，恐對民進黨不利。

(中國時報)

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