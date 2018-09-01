永和減為3席 4現任議員殺紅眼

2018年09月01日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市議員第五、六、八選區為中和、永和與新店地區，3區為傳統藍營大票倉，一般預料對藍營較為有利，然而，今年永和縮減1席，中和、新店又有時代力量、新黨、樹黨等挑戰，增添現有版圖席次變數。

第五選區（中和）共有10人角逐6席，國民黨提名現任邱烽堯、陳錦錠及上屆落選頭金瑞龍，民進黨提名現任林秀惠及前民進黨發言人張志豪、市議員張瑞山女兒張維倩，另外，無黨籍現任游輝宂為前中和代表會主席游象賢之子，地方基層實力雄厚；前中和市民代表戴德成再度代表新黨參選，亦有不少基本盤。

值得一提，金瑞龍上屆以些微票數敗選，成為遺珠之憾，儘管落選但服務處4年來從未撤離，本屆獲得國民黨提名捲土重來，與擔任里長的妻子陳美華持續關心地方，矢言不讓第一高票落選的遺憾重現。

第六選區（永和）共有4人角逐3席，國民黨提名現任陳鴻源、連斐璠，民進黨提名現任許昭興、羅文崇，但今年受到人口數影響，永和應選4席降為3席，今年選情格外激烈，形成現任4議員間的對決。

陳鴻源曾任新北市議會副議長，其父陳明雄連任多屆縣議員、國大代表，地方實力雄厚；同屬藍營的連斐璠歷任4屆永和市民代表、4屆議員，實力不容小覷。

第八選區（新店）共有8人角逐5席，國民黨提名現任劉哲彰、陳儀君及新人唐慧琳，民進黨提名現任陳永福、廖筱清，另外還有現任無黨籍的老將金中玉，但此區尚有時代力量、樹黨等候選人角逐。地方人士預估，儘管大環境對藍營有利，但新人爭出頭，對老將已產生威脅，8搶5局面今年選情格外激烈。

(中國時報)