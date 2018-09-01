73選將廝殺 牽動議長選舉

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中國時報
／竹市報導

下屆新竹市議員選情盛況空前，因應人口增加新增1席次，截至昨天登記結束，總共73人角逐34席，國民黨20人、民進黨12人、綠黨5人、親民黨1人、無黨籍31人，老幹新枝並茂，誰能搶到過半席次，也關乎下屆議會龍頭獎落誰家。

新竹市共分為6選區，第1選區（東區）登記23人應選12席、第2選區（南區）登記9人應選4席、第3選區（西區）登記6人應選2席、第4選區（北區）登記18人應選9席、第5選區（香山區）登記14人應選6席、第6選區（平地原住民）登記3人應選1席。

其中競爭最激烈的選區，就屬登記多達23人的東區，應選席次也最多，民進黨鄭宏輝下屆不選，轉戰下屆區域立委，民進黨一口氣提名新秀鄭美娟、曾文濤搶攻，國民黨也提名新人黃文政、嚴翊琦、陳錫文，另綠黨也不缺席，加上該區多達3席婦女保障名額，預計將上演激烈廝殺。

西區方面應選2席，現任國、民兩黨各占1席，藍軍由陳治雄角逐連任，綠營原本安排新秀陳建民遞補現任鄭正宗出馬，不料鄭在登記日第3天突然撕黨徽，改以無黨籍參選，也讓該區原本看似單純的選情埋下變數。

至於議長選戰，隨著現任議長謝文進轉戰市長，下屆議長確定易主，各區議員、派系雖未明確表態要派誰爭取議長大位，但檯面下已積極運作。

地方人士分析，本屆民進黨與新民意問政聯盟合作，總席次上超越國民黨，順利由謝文進拿下議長寶座，但這次謝參選市長形同與民進黨撕破臉，預料下屆合作上會困難重重，也讓黨團間合縱連橫戲碼再度形成話題。

(中國時報)

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