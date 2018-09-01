和平、信義3搶1 仁愛2人對決

2018年09月01日 01:35 中國時報 王文吉 、 沈揮勝 、 廖肇祥 ／綜合報導 ／綜合報導

中彰投地區有3個原住民鄉區，包括南投縣的信義鄉、仁愛鄉及台中市和平區，和平區現任區長林建堂（泰雅族）完成登記，以無黨籍身分參選。林建堂獲藍綠禮讓，原本預料將同額競選，不料前自由里總幹事張瑞紘、和平警分局現任警員黃志雄突然現身公所領表，完成登記，形成3搶1局面。

另劉中平、謝光午2位漢人也前往登記參選和平區長，但依《地方制度法》規定，原住民自治區長需具原住民身分，公所認為「不會通過市選委會審核」。

信義鄉長之爭，原先4搶1態勢生變！參選登記截止前，民進黨支持的前林務局技正、現任鄉公所水保技師司榮信突宣布退選；已完成登記的3人分別為信義鄉農會企畫部主任全志堅、民和國中校長全正文，及鄉公所社會課長伍聰仁。

全志堅輔導農友產銷20年，各部落扎根落實；全正文土生土長，師專及師大畢業後，服務在地多所學校、人脈寬廣；伍聰仁為暨大公共行政碩士、基層行政經歷豐富。

另外，漢族人羅瑞卿、黃秋龍昨天也到選務中心遞件登記。他們說，明知選委會審核不會通過，但為凸顯原鄉「各民族並不平等」，不惜衝撞違憲體制。

至於仁愛鄉長，國民黨現任鄉長江子信尋求連任，鄉代會主席吳文忠再披戰袍迎戰，江曾任南豐國小校長，胞兄張子孝曾任仁愛鄉長，是現任南投縣原民局長，家族在仁愛鄉深耕已久，而仁愛鄉泛泰雅族人口約為布農族的3倍，江在族群支持上似乎較有利。

但布農族的吳文忠爭取鄉民權益不分種族，勤跑基層，支持者跨越族群，如選舉拉高投票率，也不無可能以相對少數族群的身分勝出。漢人賴明約昨天也登記參選仁愛鄉長，公所指出，因登記人資格不符，勢必無法過縣選委會關卡。

(中國時報)