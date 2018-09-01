嘉縣議員選戰 第6選區最激烈

2018年09月01日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣議員應選37席共61人參選，各選區老將新秀競逐，更不乏有理想素人也加入選戰。其中，第一選區、第四選區和第六選區登記人數都逾10人，參選大爆炸；尤其第六選區上屆7人同額競選，這次有14人參賽選情最激烈，連在該選區實力堅強的議長張明達都說年底會是一場硬仗。

這回民進黨展現旺盛企圖心，議員過半提名21席次，國民黨僅提名9人，相對保守。不過，本屆縣議員50人參選，已讓不少議會老將戰得氣喘噓噓，除3人轉戰鄉長，其餘皆尋求連任或延續香火，各選區挑戰者雖不乏回鍋再戰的前議員或鄉代表欲更上一層樓，但還是以政治素人居多，和以往議員選情有明顯不同。

被視為超級戰區的第六選區有14人登記，與上屆同額西線無戰事的局勢截然不同。面對挑戰者來勢洶洶，雖坊間已傳有安全名單，但還沒到投票日，連要連任的議員都不敢說有優勢。至於第五選區應選3人有6人登記，選情同樣緊繃，稍有差池，即使是政戰老將也可能中箭落馬。

第一選區應選7席有11人登記，比起本屆競爭更顯激烈，一般預估吊車尾選上與落選頭的票數恐只有些微差距。第二選區應選7人有9人登記，看似比本屆10人拚搏稍顯輕鬆，實是選將各擁勢力與人脈，實力皆在伯仲之間，鹿死誰手還很難說。

第三選區應選5席有8人登記，民進黨提名2位新人，國民黨提名1名新秀，連嘉義縣長張花冠子弟兵、嘉縣文化基金會執行長趙麗娜也加入戰局，老將新秀比拚，免不了又是一場激戰。第四選區應選7席有11人登記，因多人早早表態起跑，選戰月餘前就開打，加上823水災竟外成主戰場，目前戰況混亂，但整體來說，現任議員仍存在相當優勢。

第七選區屬山區原住民，為民進黨籍現任議員石信忠對上無黨籍現任代表會主席武清山，2人實力相當，戰況肯定激烈。

(中國時報)