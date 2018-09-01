選戰觀察－同室操戈 民進黨面臨宜議長保衛戰

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中國時報

宜蘭縣議會應選34席議員，本屆民進黨、國民黨、無黨籍三分天下，宜蘭市、羅東鎮席次最多，是各方陣營必爭之地，也是年底縣議員選戰的觀戰重點，宜蘭縣無黨籍參選人空間大，而藍、綠都盼席次突破本屆，再進一步爭搶議會龍頭的寶座。

宜蘭市選區應選7席，羅東鎮有5席，是縣議員選戰的一級戰區，宜蘭市藍軍占優勢，政治素人要爭出頭難度高；羅東鎮是國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙的大本營，縣議員黃素琴臨危受命選鎮長，縣長、鎮長選舉牽動著羅東選區的縣議員選情。

三星鄉只有1席，國民黨沒提名，是鄉長黃錫墉與議長陳文昌之戰，退出民進黨的黃錫墉鄉長施政風評不差，但陳文昌經營地方多年，議長期間積極促進地方發展，民進黨在三星的成敗，不只是陳文昌議員保衛戰，更是拚議長連任的第一關。

此外，應選4席的冬山鄉，泛綠陣營有2至3席的空間，但隨鄉長謝燦輝以無黨籍身分登記參選後，勢必衝擊綠營選情；應選3席的五結鄉，民進黨也遇到相同窘境，都面臨著分裂危機。

年底宜蘭縣議員選舉，在地方經營已久、屬無黨籍的參選人有不少空間，國民黨為避免同黨瓜分選票，採保守策略，提名14席，民進黨提名18席，但部分選區面臨同室操戈的危機，對綠營來說面臨縣長、議長雙重保衛戰，攸關未來宜蘭政局盤勢變化。

(中國時報)

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