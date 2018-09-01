嘉市老幹新枝車拚 牽動議長選情

2018年09月01日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

年底九合一選舉登記至31日結束，嘉義市議員共43人登記，角逐23個名額，東區21人競逐10席，西區22人競逐13席，老幹新枝大車拚，更牽動議長選情，熟悉政壇動態的人士評析認為，泛綠力拚議會席次過半，與長期掌握議會的蕭家班有一番龍虎鬥，選情瞬息萬變。

東區議員候選人有張榮藏、郭明賓、黃盈智、張敏琪、張志翔、戴寧、林耿瑋、藍力凱、黃露慧、吳俊達、李奕德、徐國榮、陳家平、周秉駿、傅大偉、蔡永泉、黃思婷、許家銘、鄭智仁、凌子楚、林瑞霞；其中民進黨提名者3人，國民黨提名者4人，無黨籍12人，時力1人，台聯1人。

西區議員候選人有莊豐安、許明對、吳卷霖、譚國華、鄭光宏、蔡文旭、李忠曆、陳幸枝、陳姿妏、蘇澤峰、張秀華、蔡榮豐、林雪峰、吳上明、蘇慶良、江宗穎、廖天隆、蕭進惠、黃大祐、王美惠、孫貫志、葉冠宜；其中，民進黨提名者5人，國民黨提名者4人，台聯1人，無黨籍12人。

此次議員選局，最資深的是現任議員張榮藏，最年輕是24歲吳卷霖尚在就讀科大，另有李奕德2014以些微差距失利，此次捲土重來，還有許明對、吳俊達、徐國榮是里長轉戰議員，地方聞人蕭進惠、孫貫志、周秉駿、凌子楚、律師蘇慶良等人異軍突起，頗受矚目，桃山人文館館長林瑞霞屢敗屢戰，挑戰第5度參選。

熟悉政壇人士認為，此次議員選戰布局，民進黨由涂醒哲以母雞帶小雞的模式，打著「台灣隊」旗號，力拚13席議員，以期完全執政，但老幹新枝的實力懸殊，選況難料，蕭家班長期掌握議會，早已部署戰力，但市長呈現3強鼎立，又離投票尚有2個多月，議員及議長選戰仍變化多端。

(中國時報)