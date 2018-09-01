台東第一選區 參選人創紀錄

2018年09月01日 01:35 中國時報 莊哲權 、 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣議員選舉以台東市第一選區最為激烈，堪稱一級戰區，該區應選10席，登記參選者高達22餘人，為歷年來之最，除了多位老將的保衛戰以外，也冒出多位新秀來挑戰，呈現老將與新秀的對決，最終選舉結果，也牽動選後的台東縣議會議長選舉。

台東縣第一選區縣議員，老將中4年前吊車尾的陳志鋒及在農會選舉失利的吳景槐都有危機意識，尤其這次面對新人輩出的情況更備感壓力，因此對於這場選戰，無不戰戰兢兢，不敢大意。

另外，接下父親現任議員王飛龍的棒子的王文怡，雖然在議會服務近10年，但是否能夠完全承接父親選票仍有待考驗。還有前縣議員陳顯興的妻子劉秋美「代夫出征」，實力不弱。

另外，台東市民代表就有4人轉戰縣議員，其中國民黨籍的陳銘風及林威治在選市民代表時均拿超過縣議員當選門檻的3000票，陳銘風更拿下高達4000票，當選呼聲最高，另外市代表林忠志也要以無黨籍身分參選，加上民進黨的林獻堯，市代會4名新人希望更上層樓，挑戰老將，讓這屆選情格外慘烈。

綠營4人參選，民進黨提名3人，現任里長黃治維呼聲最高，另外，無黨籍現任議員的林參天，4年前雖因違紀參選遭民進黨開除黨籍，但妻子李翠峰是民進黨台東縣黨部主委，加上他反核台獨意識強烈，固守在台東深綠的基本盤。

至於有意競選議長的現任國民黨台東縣黨部主委吳秀華也在第一選區，是吳家的代表性人物，吳秀華形象清新、身段柔軟，其胞兄前台東縣長吳俊立也積極輔選，議員選戰勝券在握，議長之路也勝算頗高，但是她的大嫂鄺麗貞突然登記參選縣長，是否具殺傷力，有待觀察。

另外，現任台東縣議會副議長陳宏宗，這次因議長饒慶鈴挑戰縣長寶座，他則積極問鼎議長，但是面對吳秀華來勢洶洶，選情陷入艱困，然而無論是誰想選議長都必須得先過議員選舉這關。

(中國時報)