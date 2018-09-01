2018年09月01日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨執政迄今快兩年半，各種施政滿意度節節下滑；加上地方選舉在即，選情頻傳不穩，遂不時釋出施政「績效良好」的「局部性」數據，而挺綠媒體也配合演出，企圖扭轉民眾感受，寄望對選情有所幫助。

舉幾個最近的案例來說明：其一，蔡總統在商界活動中，以台灣經濟成長率攀升等指標，認為台灣經濟是「20年來最好狀況」。其二，偏綠媒體在蔡總統被批評探訪水災區未能涉水後，密集反覆播放總統「涉水」探視災民的影像來為她平反。其三，行政院政務委員張景森在泰國提高赴泰簽證費後，舉數據說明這改變對台灣有利，因會讓在台旅遊相對便宜，轉移出國旅費在台消費對台也是好事。至於我國給予泰國免簽，增加泰客可提高台灣觀光收入，「在乎那點簽證費用要幹嘛？」

基督徒常見「部分的真理不是真理」的說法，那其實不是在否定「部分真理」的真實性，而是在強調：部分真理因無法反映全真理，所以不僅不能幫助人，還經常會害人誤解真理、步入歧途。同樣地，美國法庭證人須宣誓「說出真相、全部真相」，因為「部分的真相不是真相」。在資訊發達的社會，企圖用部分真相誤導民眾將難以達標，反而會累積受評的材料，增加民眾的反感，最後得不償失；唯有以謙卑的態度呈現全貌，對民眾真心關懷，才能獲得諒解、提高尊重。

且讓我們一一檢視上面3例：首先，蔡總統所舉台灣經濟成長率逐步攀升，的確是事實，但僅是部分事實，因它是全台整體產業的產值成長率，不代表每個產業都處於成長狀態。《中國時報》社論先前已指出，在製造業中只有電子產業有非常顯著的成長，讓其員工和業主同沾喜氣，而「過半數」製造業員工所屬行業10年來是沒有成長的，員工和業主同感景氣冷颼颼。當他們聽到總統這種說法，大概會覺得她在說幹話而已；景氣不佳、待遇福利下降所帶來的一肚子火，大概都會發洩在未來的選票上吧？

同樣受氣的是高達8成以上的「非製造業」員工和業主，在產值沒成長或下滑、薪資福利凍結或下降，加上物價在迅速上揚的煎熬下，還要聽聞理當「眼觀四面、耳聽八方、智慧無限」的領導人，盡說一些令人聽來心酸的幹話，而非深入了解停滯產業的慘狀，窮盡政府之力來提供輔導、協助轉型；如此這般，政府和總統的滿意度和支持率豈能不節節敗退？

其次，總統前往水患災區探訪視察原是件好事，但若有體恤之心，當知道災區民眾苦不堪言，自當苦民所苦、飢民所飢，豈能搭雲豹裝甲車如閱兵一般愜意，且面帶笑容地向災民揮手致意？這種「災難政治學」的案例不勝枚舉，高層或幕僚若無足夠理解，已不是輕忽可以解釋，而是根本沒有民胞物與的胸懷，衍生出的高高在上與漫不經心。在民眾氣憤難擋、阻攔要求涉水下，蔡總統才下車同苦，已難彌補災民心中之痛和輿論負評。而綠媒全力相挺，循環重播涉水鏡頭，也只是省略了前面災民抗議後的「部分真相」，企圖扭轉一般民眾看法的手法；但在資訊相對公開的今天，這種未能呈現事實全貌的「部分真相」報導，顯然難以掩蓋「全真相」，不僅無法引導民眾看法，反而落實「御用媒體」的質疑而已。

張景森政委的說法，更是以「部分假相」掩蓋全真相的離譜辯解。他說台灣對泰客免簽增加20萬泰客，以每人花費5萬元計，台灣可得100億元；泰國提高簽證費若減少5萬台客，留在台灣消費也不錯。問題是，記者提問是針對泰國提高簽證費且不對等，而我國去客多、有議價能力，為何不向泰國施壓？張政委不針對問題回應，卻扯些似是而非之理。首先，泰國出遊旅客本就隨經濟提升而增多，泰客增加不可全歸免簽；其次，台客若因泰簽變貴而不赴泰者多會改去其他國家，不會留在台灣消費。果不然，台灣旅遊業聯合杯葛泰國旅遊行程，就迫使泰方讓步而恢復原價，證實張政委是在講幹話。

「部分的真相不是真相」，若繼續低估民眾智慧，那麼執政黨的前途實在令人擔憂。

(中國時報)