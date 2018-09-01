2018年09月01日 04:10 中國時報 主筆室

今年是軍人最百感交集的1年。為了抗議軍公教年改不公，退伍上校繆德生犧牲了寶貴生命；對國軍最光榮的八二三炮戰60周年，正副總統通通缺席；下周一就是軍人節，許多慶祝活動也以救災為由取消了，今年的軍人節真是落寞！

軍人節是各國政府為表揚軍人為國家犧牲奉獻所訂的特殊紀念節日，有些國家像阿根廷，還分別訂定陸海空3個不同軍種的軍人節，用意都是在激勵鼓舞軍人士氣。

我國軍人節早年也有依不同軍種舉辦慶祝活動，例如7月7日陸軍節是抗戰紀念日、8月14日空軍節是紀念淞滬會戰期間，我空軍大勝的紀念日。國防部後來統一各軍種紀念日，以二戰對日戰爭勝利紀念日9月3日，作為每年的軍人節。

因為軍人節慶祝活動對國軍弟兄是一份無比榮耀，也是軍人一整年最歡欣鼓舞的一天，不料民進黨政府竟以南部豪雨災情待協助清理，取消一連串軍民聯歡晚會、職棒開球等慶祝活動。

國軍協助救災固然是重要任務，中南部災情善後已告一段落，國防部以「苦民所苦、疾民所疾」理由取消慶祝活動，實在說不過去。退將因而疾呼政府髮夾彎，籲請恢復舉辦慶祝活動，以免打擊國軍士氣，政府真的應慎重認真考慮。

尤其八二三炮戰紀念活動正副總統都沒參加，沒想到隔天副總統陳建仁全家就至金門旅遊，而且民進黨副祕書長徐佳青上政論節目還說八二三炮戰是國共打仗。一場國軍用血汗贏得的光榮戰役，竟被說得好像與國人無關，如果軍人節慶祝活動又被冷處理，只有救災才想到國軍，全國部隊弟兄難免心寒！

(中國時報)