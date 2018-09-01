落寞軍人節

友善列印
中國時報
主筆室

今年是軍人最百感交集的1年。為了抗議軍公教年改不公，退伍上校繆德生犧牲了寶貴生命；對國軍最光榮的八二三炮戰60周年，正副總統通通缺席；下周一就是軍人節，許多慶祝活動也以救災為由取消了，今年的軍人節真是落寞！

軍人節是各國政府為表揚軍人為國家犧牲奉獻所訂的特殊紀念節日，有些國家像阿根廷，還分別訂定陸海空3個不同軍種的軍人節，用意都是在激勵鼓舞軍人士氣。

我國軍人節早年也有依不同軍種舉辦慶祝活動，例如7月7日陸軍節是抗戰紀念日、8月14日空軍節是紀念淞滬會戰期間，我空軍大勝的紀念日。國防部後來統一各軍種紀念日，以二戰對日戰爭勝利紀念日9月3日，作為每年的軍人節。

因為軍人節慶祝活動對國軍弟兄是一份無比榮耀，也是軍人一整年最歡欣鼓舞的一天，不料民進黨政府竟以南部豪雨災情待協助清理，取消一連串軍民聯歡晚會、職棒開球等慶祝活動。

國軍協助救災固然是重要任務，中南部災情善後已告一段落，國防部以「苦民所苦、疾民所疾」理由取消慶祝活動，實在說不過去。退將因而疾呼政府髮夾彎，籲請恢復舉辦慶祝活動，以免打擊國軍士氣，政府真的應慎重認真考慮。

尤其八二三炮戰紀念活動正副總統都沒參加，沒想到隔天副總統陳建仁全家就至金門旅遊，而且民進黨副祕書長徐佳青上政論節目還說八二三炮戰是國共打仗。一場國軍用血汗贏得的光榮戰役，竟被說得好像與國人無關，如果軍人節慶祝活動又被冷處理，只有救災才想到國軍，全國部隊弟兄難免心寒！

(中國時報)

部分的真相不是真相 首長勘災 越幫越忙

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。