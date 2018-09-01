2018年09月01日 04:10 中國時報 卓亞雄

近半個月豪大雨不停狂轟，是不是要放豪雨假的議題，很快在新聞媒體上消失，倒是水災的上帝說、感冒說、裝甲車勘災、金門度假避災等等離譜的新聞輪番出現，災民真的很無奈。

這次823水災再次引起的核心問題是首長該不該勘災？怎麼勘災？目前看來好像還是沒有解答。基於人溺己溺的同理心，父母官是該到災區看看，但如果胡亂指示，可能也會引起更多麻煩。尤其在官大學問大的台灣，行政首長發表意見就等同任務指示，如果指示不到位，救災反而越幫越忙。

台灣的文化背景受災時災民很渴望有父母官的關心，這可以理解；但大官們更該理解減緩災情才是救災的首要。因此，災防長官除非是受過救災的訓練，例如類似美國的緊急應變管制訓練ICS，否則不該輕易進入災區，尤其不可輕率指指點點，帶給救災單位無謂的干擾。

美國的「事故現場指揮體系」（ICS）就是應付緊急災變的制度，防災的相關部門都須具備這套防救災知識，即使是白宮總統。但台灣並沒有類似的訓練機制，大官們多未具備基本的防災素養。例如，行政院長賴清德宣布啟動以工代賑機制，民眾可申請成為水災臨時工，並且加碼淹水救助金至每戶2萬元。但這些作法對防災有效嗎？還是只為了讓災民寬心？短期平息民怨也許有用，但長遠可能還有副作用。

之前有官員發現「滯洪池」是減緩洪患的妙藥，因而在地方上到處開支票興建滯洪池，這也是一種粗糙的防災方式。滯洪池需要有客觀的地理條件，不是隨地刨個坑就叫滯洪池。以高雄為例，滯洪池必須能徐徐排水到自然水系，絕不是興建一個大水盆式的池子短暫裝些水就算了。這也是為什麼高雄完工13座滯洪池，這次照樣到處淹水。

新流行的海綿城市、韌性城市當然有花錢的餘地。修建海綿城市，都市必須整體再造，不論是老建築或新建築，基地都需要是海綿理論的結構。不客氣地講，乾海綿才能吸水，已吸飽水、平常不理會的濕海綿怎麼能再進一步儲水？以高雄來看，6月下旬迄今的降雨量超過2000毫米，海綿早就吸飽水，要再怎麼扮演海綿城市的角色？

韌性城市的思維很重要，意指即便再怎麼淹水都不怕，城市還是能維持運作。但「韌性城市」在台灣只是個口號，觀念革命還未完成，實際運作上施工幾乎難以完工。像是濱海地區的海堤遭摧毀，政府說要改以土石生態工法，但居民一定不肯，會指責說：「我們是二等國民嗎？為何不給建混凝土海堤？」但韌性城市的思維就在不硬碰硬地繼續建混凝土海堤下區，但民眾觀念上還未能接受。

台灣大多數民眾善良、健忘，淹再大的水、吃再多的苦，水退了，太陽出來了，就摸摸鼻子自行善後，政府有協助固然好，沒有也算了。想靠官方協助？以往的經驗可能讓他們早就灰心了。

(中國時報)