台南市民真心換絕情

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中國時報
高思博

南台灣受823暴雨侵襲，大水淹沒南台數縣市，並且一連數日，許多地方積水不退，還被稱為2018年的「823泡戰」。我與台南市民同在水漫家園的現場，深切感慨，行政院長賴清德對不起曾投票給賴市長的選民。

這次淹水最嚴重的嘉義、台南、高雄、屏東等縣市，都是由民進黨長期執政。以台南為例，民進黨在台南縣、市執政已超過25年。這20多年間，台南市政府爭取到大筆的治水預算。易淹水計畫8年800億及流域治理兩項大型治水預算中，台南市共取得全國最高的239億；在最新的前瞻計畫治水預算中，又獲得全國第1的20.6億。結果一場大雨讓所有市民強烈懷疑，治水到底治到哪裡去了？

賴院長曾誇口，用3年時間完成30年的治水工程；黃偉哲立委亦認證賴前市長的治水成就──已經解決96%地區的水患。何以台南市號稱已完成治水，卻又大淹水呢？此次全市淹水面積遠超過4%的土地，許多地區甚至是整個村莊，例如麻豆小埤頭、北門玉港里都淹水超過3天。面對這樣的慘況，賴院長竟可說出「24小時雨量超過600毫米，哪個城市不會淹水」的失言！

事實上，依據中央氣象局的資料顯示，台南市23、24兩日降雨量分別是373、269毫米。院長不是被幕僚的錯誤資訊蒙蔽，就是明知道日雨量不是600毫米，卻為了卸責，選擇說謊。

賴清德的市府團隊及民進黨市議員們都宣稱台南市治水標準只需以10年的防洪頻率規畫、建設，目光短淺地忽略極端氣候不時發生超強降雨的狀況。如今一場豪雨，不但直接打臉賴清德的「台南經驗」，更讓台南市民深受淹水、泡水之苦。此外，因應強降雨，加強排水系統的基礎建設乃首要之務，然而台南雨水下水道系統普及率只有63.84%，居六都之末。賴任內鋪設雨水下水道的總長度僅59.13公里，遠不如許添財市長任內的96公里。這顯示賴拿了大筆的治水預算，只愛做人民看得見的地上工程，不願做看不見的地下工程。

我真的很不捨台南市民！因為他們長期以來堅定地支持民進黨。民進黨在台南市不但長期執政，議會更是多數，5席立委席次也是全拿，但如今竟換來如此絕情的糟蹋。當台南鄉親淹在水裡時，不見官員誠摯向人民道歉，只見賴院長怪天氣、代理市長怪人民、同黨的立委怪經費不足，就是沒人怪自己做得不夠！

賴院長的台南治理經驗已一再證明經不起檢驗。賴神神話早已破滅！經過這次慘痛的淹水教訓，已經有太多鄉親對民進黨感到絕望，並要求我，「上任後，務必徹查賴前市長任內發包的所有公共工程！」面對鄉親們的憤怒與企盼，我矢言一定做到。在政治究責上，賴院長說要一肩扛起治水成敗，但此說法並非負責任的表現。我建議賴院長，當前唯有辭職下台，才是真正負責任的表現，並為自己留下一個令人尊敬的身影。所以，賴院長，您真的應該下台了！

（作者為世新大學法律學系副教授、前台南市立法委員）

(中國時報)

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