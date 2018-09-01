開放免簽 救不了觀光

2018年09月01日 04:10 中國時報 謝志傳

報載政府打算討論開放越南與印尼免簽待遇，透過開放更多新南向國家的觀光客來台，以搶救台灣的觀光業。但據監察院的調查報告指出，自開放泰國來台免簽後14個月間，該國來台從事非法色情活動的人數明顯增加，泰人在台犯罪人數就升高3成，嚴重影響台灣社會治安。政府搶救觀光業不宜大幅度開放免簽，否則台灣未受其利，先受其害。

一般開放免簽首要考慮到遊客的消費力與人數，這樣對觀光業才有助益。以英國為例，台灣遊客以往想到英國，辦簽證至少要等1個月，簽證費要花將近4000元，自從開放免簽證後刺激台灣遊客赴英國旅遊意願，2009年3月到10月期間遊客人數比起去年增加了36.4%。而紐西蘭也於同年12月給予我國遊客免簽證待遇，這是因我國具有每年2兆多元的出國旅遊市場。

再以中國大陸為例，邦交國雖多，但給予大陸遊客免簽與落地簽的國家數目也沒台灣多。但近年來因大陸遊客驚人的消費力，使得不少國家簡化陸客簽證程序。中國旅遊研究院3月公布的數據，2017年大陸出境旅遊突破1.3億人次，花費達1152.9億美元，保持世界第一大出境旅遊客源國地位。媒體報導，陸客總旅遊支出已超過德國和美國，躍居全球首位。外國零售商特別喜歡陸客，因為「購買力非常強大」。

台灣在開放大陸觀光客赴台旅遊後，觀光業亦曾有過一番榮景。不管是旅館、飯店、餐廳、伴手禮、遊覽車與精品業等，都曾感受過陸客的購買力與消費力。可惜的是，兩岸關係因為民進黨上台而急轉直下，尤其是發生遼寧團火燒車事件之後，當時民進黨政府冷漠的處理態度，使得陸客寧可選擇其他地方旅遊，降低來台旅遊的意願。當失去最具消費力的客源之後，蔡政府雖努力尋求其他客源來彌補陸客的缺口，但事實證明功效甚微。

所謂開放免簽理應基於兩國平等互惠原則，我國民眾赴東南亞國家都必須付出簽證費用，實無理由給予東南亞國家遊客免簽證待遇。數日前，泰國駐台代表處傳出要提高我國遊客赴泰國簽證費，當旅遊業者提出抗議與打算抵制赴泰旅遊後，泰國代表處才取消漲價。試問，為何我國給予免簽的善意，卻換來我國人被輕視的結果呢？

政府該好好思考整體的觀光政策，而非大幅度開放免簽給予那些對我社會治安有疑慮的國家或地區。如何吸引具有消費力的客源，打造優質觀光環境，才是政府該思考的方向，觀光不是看旅客人數多寡，而是如何吸引遊客大幅消費。建議蔡政府何不從改善兩岸關係著手，陸客應該更能解救台灣的觀光。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)