2018年09月01日 04:10 中國時報 曾志超

美國和墨西哥達成貿易協議後，汽車關稅再度成為貿易戰的熱門話題。多數人只看到美國高舉汽車大纛，實質上汽車關稅只是美國與其貿易夥伴談判的武器，並非川普政府真正的目標。美國長期以來對於汽車採取2.5%的低關稅，2017年美國進口汽車高達1920億美元，為美國貿易逆差的主要來源，占當年整體貿易赤字5660億美元的33.9%之譜，成為川普政府發動貿易戰的主要訴求之一。美國因此先後對歐盟、日本、墨西哥以及加拿大等國發動貿易制裁。

各國也針對以汽車為首的各項議題，與美國進行談判。首先是8月27日，美墨初步達成新的雙邊貿易協定。日前歐盟貿易主管表示，歐盟願意將汽車關稅降至零，正當市場認為美歐貿易紛爭已解決之際，川普卻拒絕了歐盟這項提議，嫌不夠好。川普沒說出來的是，關稅調降對美國汽車業的幫助十分有限。2017年德國汽車出口金額高居世界第1，占全球的21.3%，第2名的日本占12.6%，而美國出口金額僅占7.2%。因此，大家都調降汽車關稅之後，德、日獲益最大，美國受益相對有限。商人出身的川普怎會不懂這一點？

因此，美國大喊汽車關稅不公僅是談判的幌子，藉以逼迫貿易夥伴坐上談判桌，未來勢將額外要求歐盟與日本做出更大的讓步。例如：要求採購更多的天然氣與汽車零組件；開放農業市場並調降農產品關稅，以購買更多的美國農產品；甚且要求歐盟提高北約經費的分擔比例等，這些才是美國最主要的目的。

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）

(中國時報)