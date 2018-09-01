亞洲首見 蘇富比拍賣《徐震超市》

大陸當代藝術家徐震2016年的概念作品《徐震超市》。（香港蘇富比提供）

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中國時報
／台北報導

今日的藏家，收藏的當代藝術品未必是實體也有可能只是「藝術概念」。大陸當代藝術家徐震2016年的概念作品《徐震超市》9月底在香港進行拍賣，香港蘇富比表示，這是亞洲拍賣界首次以藝術概念為拍品上拍。

徐震曾於2004年獲得中國當代藝術獎（CCAA）最佳藝術家獎項，並成為大陸參加2005年威尼斯雙年展最年輕的藝術家，其創作多元涵蓋了裝置、攝影、影像、行為藝術等。《徐震超市》重現一間大陸便利商店的配置，旨在諷刺消費主義和全球資本主義，《徐震超市》的前身《香格納超市》在2007年巴塞爾藝術展的邁陽密海灘展會上首次登場，廣受稱譽，2016年他將概念再升級之作《徐震超市》隨之誕生。

蘇富比亞洲區當代藝術部主管寺瀨由紀表示：「概念即藝術，藉著《徐震超市》我們盼能向世人展現中國當代藝術創意盎然，充滿活力的一面。對全球拍賣界而言，純觀念藝術仍屬新興門類。」這次的新嘗試頗有試水溫，開拓收藏視野的意味。該作品將於9月30日上拍，估價90至150萬港元，且將以實體商店形式，於上海、北京、香港預展，並開放民眾參與。

徐震也認為這次的合作是重大突破，「把《徐震超市》帶到國際拍賣平台，挑戰藝術與世界的界限，衝擊大眾的慣常認知。」其作品重現大陸的超市，貨架上擺滿商品，從廉價的牙膏到貴州茅台酒都陳列其中，但每件商品內容物卻是被清空，僅剩包裝空殼的，但店內收銀機仍可運作如常，參觀者亦可依定價格購買空無一物的產品包裝。藉著購買或購買行為，以幽默顛覆的趣味，反思消費文化及資本主義。

然而購買這樣的「藝術概念」可以如何收藏或展示？蘇富比表示成功拍得《徐震超市》的買家，將獲得徐震簽署的證書，授予重建及實施《徐震超市》的專有權，且此藝術項目僅此一版，不會出現「同款」。此外，此次部分拍賣收益將捐贈重慶的非盈利藝術組織「器空間」，以支持新晉及實驗多媒體藝術家。

(中國時報)

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