《色彩無盡》展售 看準亞洲藏家鑑賞力

2018年09月01日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「當今藏家，對跨文化和地域的當代藝術作品興趣越來越高。」專注於當代藝術與設計的交易平台富藝斯，其20世紀及當代藝術部門主管、亞洲區副主席陳遵文如是說，並看好亞洲藏家的鑑賞視野，近期於香港舉辦《色彩無盡》展售會，來自美、中、日3國的藝術家作品，展現出不同背景的用色美學。

山姆．弗朗西斯在美國戰後繪畫中占有一席之地，富藝斯私人洽購部門主管暨副主席Miety Heiden指出，其作品長期在色彩和光線運用上傳達出空間，發展出獨特自我風格；大陸藝術家丁雄泉同樣擅長運用亮麗色彩，並曾於2010年在台北市立美術館舉辦回顧展，其作品充滿繽紛多彩的花草與美女，強語的視覺中又隱含東方精神，以墨線勾勒人物伴隨豔光四射的花草，而素有「採花大盜」之稱。

年輕一代的日本藝術家六角彩子2002年開始創作，是對色彩大嘗試的新晉藝術家，兒童是她創作的主要題材，大多以特寫鏡頭來描繪，畫中人物的長臂和大眼則源自日本動漫風，她的創作同時會在網路上記錄，讓觀者得以了解日本年輕一代藝術家的創作內容，Miety Heiden指出，色彩明亮，細節簡單為其作品重要特色。

陳遵文則指出，亞洲業務和規模迅速發展，反映出區內對藝術文化的需求殷切，藏家的鑑賞視野也日益廣闊，使得藝術平台在經營跨文化和地域的主題也更具信心。

(中國時報)