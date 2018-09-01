台達智慧路燈方案 桃園年省1800萬電費

2018年09月01日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

台達昨應邀參加「桃園市智慧路燈論壇」，分享近幾年來於國內外建設智慧城市基礎建設的經驗。台達表示，光是在桃園，就為其換裝近1.3萬盞LED路燈，其中一半為智控型，可年節省電費近1,800萬元。未來從設備到資訊分析管理，智能化跨平台整合發展，將可協助智慧城市做整體規畫與轉型。

台達至今累計已在全球各地安裝超過60萬盞LED路燈，半數以上在台灣，其中可遠端監控的智慧路燈比例已佔近10%，且每年快速成長。目前在進行路燈建置的印尼首都雅加達也採用台達的智慧路燈系統，裝設2萬餘盞具備無線連網功能的LED智慧路燈，往智慧城市邁進。

桃園市政府自2010年開始邀約台達發展LED智慧路燈解決方案，至今已為換裝近1.3萬盞LED路燈，其中有約6,500盞為智控型。透過台達LED智慧路燈管理平台的遠端監控、維運管理和燈光控制等功能，較傳統水銀燈燈具可節能超過70%，年節省電費近新台幣1,800萬元。

台達照明事業部處長林昆閱表示，台達近十年來陸續為各縣市安裝高效LED路燈，除了節能效益，智控型的LED路燈更具備極高的擴充性，未來可依需求增設電動車充電器、環境監測器、視訊監控、資訊看板等等功能，透過IoT物聯網，能高效率串連、收集資訊並提供多元服務，將會是智慧城市發展中最重要的基礎建設之一。

除了智慧照明外，台達研發的樓宇自動化、電動車充電、儲能、再生能源等諸多創新技術，亦是協助打造智慧城市的關鍵基礎，特別在樓宇自動化領域，台達透過策略性併購，全面強化軟實力，從設備到資訊分析管理，智能化跨平台整合與控制，實現高效樓宇管理，串聯其他能源基礎設施解決方案，協助智慧城市的整體規劃與轉型。

(中國時報)