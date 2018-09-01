康橋高中組 勇奪雙料金牌

2018年09月01日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

中興大學及世界機關王協會舉辦「2018世界及台灣機關王」大賽，來自全球逾300支隊伍同台較勁，康橋國際學校派出國、高中共4支隊伍參賽，勇奪台灣及世界雙料高中組金牌、國中組銀牌及2佳作，4隊成績優異，消息傳回學校，師生們同感榮耀。

機關王大賽自2006年開辦，主要希望參賽隊伍透過機關連動、自設關卡及科學概念、空間結構等，培養各項能力。康橋國際學校2010年起參賽，連續9年獲得3個台灣區金牌、4個世界金牌，前3名獎項高達18個。

學生許睦駿、周芊伶、林憲緯、黃宇新榮獲高中組金牌，以「槍．慟」為主題，象徵環保意識及對生命的尊重。4人對集訓過程印象深刻，為增加熟練度，拆了又組、組了又拆，下課後繼續留下來練習，儘管很辛苦，最終獲得金牌肯定都開心說：「一切值得了！」

學生黃新甯、許家恩、陳胤亘、劉又誠獲國中組銀牌。他們表示，歷經1年多每天辛苦練習，最後以些微差距落敗，覺得非常不甘心，但比賽也讓他們學會團隊合作、尊重，相信下一次會有更好的成績。

另外，學生王俊皓、林濬瑄、蔡其翰、何育榜、麥佳恩、張語真、徐啟睿、謝梓若則獲得佳作。

指導老師許評貴表示，藉由活動讓學生學習面對挫折、忍耐及團隊合作重要性，4組學生擁有不服輸、不計較、堅持的信念，他們一起克服各項關卡，不僅要具備機關結構的思維，同時還須兼具美感，才能讓作品富有創意又充滿設計感，4組同時獲獎代表他們的努力備受肯定。

指導老師蔡宜蓁表示，部分學生去年在初賽即遭淘汰，但他們不氣餒、重新組織團隊再出發，得獎喜悅來自於平時辛苦的付出，全校師生都以他們為榮。康橋國際學校表示，校方除了強調跨領域、生活化統整學習外，更注重同儕間溝通與團隊合作，才能在各項競賽中脫穎而出。

(中國時報)