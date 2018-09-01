PIKO太郎×高橋聖子亞太之夜爭輝

高橋聖子大方露半球出席，引起不小騷動。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導
PIKO太郎高唱生日快樂歌，預祝典禮成功。（粘耿豪攝）

第58屆亞太影展今（1日）舉行頒獎典禮，昨晚明星先出席「亞太之夜」，包括導演吳思遠、楊力州，國片《鬥魚》主演林柏叡、林輝等人，及多組日韓、印尼藝人到場力挺，而AV女星高橋聖子的突然現身，為晚會增添意外驚喜亮點。

日本搞笑藝人PIKO太郎昨忍不住大喊：「好想住在這裡啊！」並當下高唱〈Happy Birthday〉形容興奮心情，也分享最喜歡的電影是《E.T》、《七龍珠》電影版。今晚他將擔任頒獎嘉賓，是否重現經典歌〈PPAP〉？他打趣說：「反正我的表演很短，可以忽略。」

鍾麗緹取消登台

日菲混血歌姬Beverly昨是首次來台，已搶先品嘗了小籠包，還想吃炸雞排。日女團FAKY也把第一個海外活動獻給亞太影展，團員們最想去看台北101。日本資深樂團TRF成員DJ KOO，昨則和日本傳統舞蹈界製作人孝藤右近同台登場表演。

大陸名導賈樟柯昨應影展之邀快閃訪台，分享新片《江湖兒女》創作理念，1小時的講堂結束後就直奔機場。香港女星鍾麗緹與老公張倫碩原也在嘉賓名單上，可惜最後因故取消。事實上，今晚頒獎典禮的嘉賓名單直到昨晚都仍有變動，副主席葛樹人表示：「由於太多因素，也許有些人擔心回不去大陸，所以名單小有更動，這是每個活動都會發生的事情。」

(中國時報)

吳建豪推新歌百億妻湊熱鬧 郭雪芙練肌力削肉有成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。