PIKO太郎×高橋聖子亞太之夜爭輝

2018年09月01日 01:35 中國時報 潘鈺楨 、 李承陽 報導

PIKO太郎高唱生日快樂歌，預祝典禮成功。（粘耿豪攝）

第58屆亞太影展今（1日）舉行頒獎典禮，昨晚明星先出席「亞太之夜」，包括導演吳思遠、楊力州，國片《鬥魚》主演林柏叡、林輝等人，及多組日韓、印尼藝人到場力挺，而AV女星高橋聖子的突然現身，為晚會增添意外驚喜亮點。

日本搞笑藝人PIKO太郎昨忍不住大喊：「好想住在這裡啊！」並當下高唱〈Happy Birthday〉形容興奮心情，也分享最喜歡的電影是《E.T》、《七龍珠》電影版。今晚他將擔任頒獎嘉賓，是否重現經典歌〈PPAP〉？他打趣說：「反正我的表演很短，可以忽略。」

鍾麗緹取消登台

日菲混血歌姬Beverly昨是首次來台，已搶先品嘗了小籠包，還想吃炸雞排。日女團FAKY也把第一個海外活動獻給亞太影展，團員們最想去看台北101。日本資深樂團TRF成員DJ KOO，昨則和日本傳統舞蹈界製作人孝藤右近同台登場表演。

大陸名導賈樟柯昨應影展之邀快閃訪台，分享新片《江湖兒女》創作理念，1小時的講堂結束後就直奔機場。香港女星鍾麗緹與老公張倫碩原也在嘉賓名單上，可惜最後因故取消。事實上，今晚頒獎典禮的嘉賓名單直到昨晚都仍有變動，副主席葛樹人表示：「由於太多因素，也許有些人擔心回不去大陸，所以名單小有更動，這是每個活動都會發生的事情。」

(中國時報)