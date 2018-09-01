扎實福氣G蛋 徒手抓蛋黃不破

2018年09月01日 01:35 中國時報 徐力剛 報導

優質雞蛋具有濃厚「蛋白」稠度。（蘇蔓攝）

炳煌生技董事長許哲嘉強調牧場使用全素飼料養殖，飲水中加入「炳煌植萃ORAC一號」加速雞隻吸收。（蘇蔓攝）

身體強健雞隻是孕育美味「雞蛋」關鍵。（蘇蔓攝）

高品質「福氣G蛋」引領業界潮流，讓消費者吃得安全又安心。（蘇蔓攝）

雞舍「棲架」為動物福利養殖重要一環，夜晚雞隻飛上高處找尋安全休憩場所。（蘇蔓攝）

「蛋屋」周遭設有遮蔽物，提供雞隻安全隱蔽生蛋場所。（蘇蔓攝）

吃得健康為現代人關注的養生焦點，雞蛋富含蛋白質、卵磷脂及維生素A、B等成分，囊括人體所需營養，素有「理想營養庫」稱號。但對蛋農而言，2017年可謂愁雲慘澹，從年初禽流感、4月戴奧辛，到後來芬普尼毒蛋，蛋雞業者苦不堪言，「1個產業、8個月、3風暴」無情衝擊，但「興聯牧場」關關難過關關過，興聯農業公司董事長劉學銀的生存之道，「從源頭做起」與「生態循環」是不二法門。

成功絕非偶然，俗話說「台上一分鐘，台下十年功」，炳煌生技委託興聯牧場生產的「福氣G蛋」以高品質著稱，扎實飽滿的蛋黃與濃厚蛋白稠度，每顆雞蛋都能徒手抓取蛋黃而不破。生產出充滿健康生氣的雞蛋關鍵說來平實，卻一點也不簡單，全歸功於「健康」的母雞。

植萃ORAC一號加速吸收

興聯牧場有5座雞舍，養殖蛋雞4.9萬隻，每日產蛋率約90％，強調取之於自然的理念，作為健康母雞的辛勤守門員，飼料至關重要，興聯摒棄大部分養殖業者採用的加工食物，改以玉米、黃豆等原形食物為原料，加入20多種草本植物精心製作成飼糧，不添加抗生素、藥物、魚粉及動物性油脂等，透過「全素」的飼糧養殖，從源頭把關雞隻健康。

為克服素飼料吸收不良的問題，炳煌生技委託興聯牧場全程把關契養，在雞隻飲水加入「炳煌植萃ORAC一號」，加速雞隻營養吸收。炳煌生技董事長許哲嘉分享，炳煌植萃ORAC一號是以公司的核心技術「奈米斷鏈技術」所製成，藉由植物細胞斷鏈重組優化提升工法，萃取其中精純成分，以小分子加速吸收，確保雞隻營養健壯。

平地飼養依年紀分舍

母雞要健康，居住環境是重要關鍵，擁有20多年養雞經驗的劉學銀說出門道，掌握3大祕訣，就能讓雞隻頭好壯壯。首先，興聯打造「寬敞」雞舍空間，每坪養殖蛋雞28隻，遠低於歐盟規範的36隻，透過低飼養密度，給予雞隻更大活動空間以培養體力，加上減少排放廢氣，讓雞隻更健康。

其二，興聯採「平地飼養」方式，雞舍地面鋪上沙子與粗糠，有效順應雞隻喜愛進行「沙浴」的習性，讓雞隻能身埋於沙礫提高體溫，迫使雞蝨離開，達到不使用藥物即能驅蟲的目的。其三，「分批飼養、統進統出」，興聯的雞隻依照老、中、青分舍，蛋雞養殖期間約100至110周，空舍經過消毒和靜置約1個半月時間，使寄生蟲、細菌自然死亡，如同農地休養生息般，讓雞舍的環境回歸自然法則。

9月中旬網路將販售

「福氣G蛋」秉持「人道友善養殖」精神，以綠色飼糧、平飼方式，遵循自然原理不強迫雞隻換羽、剪嘴，透過科學化管理，提供良好生活環境，不僅能有效增加育成率、產蛋率及增長產蛋期等，更以高標準自我要求，主動送往SGS、NAIF檢驗，蛋盒印有TAP（產銷履歷）驗證，消費者吃得安全又安心。福氣G蛋預計9月中旬將於網路通路全面販售，詳情請搜尋炳煌生技「福氣G蛋」。

(中國時報)