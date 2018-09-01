楊采妮被噹「再吃就不連戲」

2018年09月01日 01:35 中國時報 潘鈺楨 報導

44歲女星楊采妮2017年產下雙胞胎兒子，產後首部復出電影《嗨！神獸》8月31日在宜蘭大溪漁港拍攝。她現在以家庭生活為重，這次為了在台拍片1個月，做好萬全準備，事先把小孩訓練到「很好帶」的狀態，在台灣也天天視頻，她笑說：「不可以說我拋夫棄子，不然我會很傷心。」

楊采妮超過20年沒回台拍片，上一次是1995年的《梁祝》。這是她第1次在宜蘭工作，天天都大啖台灣美食，被導演警告「再吃就不連戲了」。昨她與呂雪鳳、白潤音拍攝慶生戲，這是她產後第一次演媽，不擔心從女神變成人母，對於收服小孩相當有一套。她笑說第1天見到白本來有些隔閡，第2次見面她準備了寶可夢扭蛋，果然立刻拉近距離。楊采妮開心說，大家真的很像一家人，雖然她的口音明顯不像東岸漁港人，但故事設定她從小在香港長大，沒有衝突。

和李李仁演夫妻

呂雪鳳飾演楊采妮的婆婆，表示以前看過很多楊的作品，讚美她給人的感覺「很舒服」，「很喜歡她、見面感覺很好。」

李李仁與楊采妮飾演夫妻，不過兩人不會對戲，昨是特地到場合體。李李仁一身黝黑膚色加上無袖T恤十足台客味，透露定裝那天因為穿著太時尚，被呂雪鳳嫌棄，大喊要「換掉他」，呂昨天在旁聽了笑著解釋自己是故意「下馬威」。電影預計10月初殺青。

(中國時報)