加賀屋秋季輕旅行 穿花浴衣飲生啤

2018年09月01日 01:35 中國時報 劉育良 報導

秋天喝「泉姬」柚子酒，在中秋節前後應景十足。（日勝生加賀屋提供）

大小朋友暢玩兒童新樂園，享受快樂時光。（日勝生加賀屋提供）

9月24日中秋節三連休，適合在秋涼的時節中來上一段輕旅行，北投日勝生加賀屋迎秋節，滿載屬於秋天的住房專案，讓大人、小孩在秋高氣爽中，來上輕簡的秋之旅。

天氣漸涼、金風徐徐，又到了最宜人的出遊天氣，三連休的中秋假期，日勝生加賀屋從白天到晚上為大小朋友安排巧思，共享秋日好時光。當然，不單只是中秋連假，更提前於今（1日）起，在整整9月分給賓客最多、最滿的逍遙遊。

大小朋友出遊，日勝生加賀屋的「玩啤出遊趣‧兒童新樂園」住房專案最適合。房客可以帶著一日遊票券，不論是入住前或退房後走一趟兒童樂園，樂園中的13項遊樂設施不限次數任你玩，大人重溫兒時樂、小朋友快樂體會，嗨翻整個兒童新樂園！或是，在夕陽時分搭乘兒童樂園的摩天輪鳥瞰台北盆地美景，又是另一種體會和享受。此外，入住貴賓可以在飯店內換上亮麗繽紛的花浴衣，品嘗當季應景食材所製成的精緻美味季節料理，還可以免費搭配清爽的生啤酒，度過美好的夜晚！

中秋節月圓人團圓，與真愛的親友、家人一起賞月，最是浪漫和幸福，吃月餅、柚子之餘再來品杯酒，更是一種最高層次的心靈昇華。

嘗泉姬柚子酒

「金柚醺秋‧乾杯吧」住房專案，送上中秋應景「泉姬」柚子酒，入口前芬香撲鼻的果香，未飲就已經令人充滿期待，入口後，些許的苦味與柚子美好迷人的酸甜巧妙融合，一杯入喉，幸福與喜悅感油然而生！當然，恣意徜徉在純日式的榻榻米客房裡，愜意享受溫泉、美食，今年的中秋很不一樣，今年的中秋非常加賀屋！

飲酒過量有礙健康

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「金柚醺秋‧乾杯吧」住房專案

含早晚餐：1萬5200元＋10％起

專案內容：泉姬柚子酒（每瓶價值1800元＋10％）

日和廳煎餅禮盒或綠豆黃禮盒2選1

（每盒價值380元）

預約電話：（02）2891-1238

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「玩啤出遊趣‧兒童新樂園」住房專案

含早餐： 1萬600元＋10％起

含早晚餐：1萬4200元＋10％起

專案內容：兒童新樂園暢遊1日票2張

精選生啤酒2杯

女性貴賓免費體驗花色浴衣1次

(中國時報)