曾珮瑜不愛小孩寧養狗

溫昇豪（右）昨和曾珮瑜一起為新戲宣傳。（蘇蔓攝）

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中國時報
報導、林依萱（師範大學實習生）

溫昇豪在電視劇《雙城故事》和曾珮瑜飾演情侶，是顧家負責的暖男，他笑言拍這個角色很輕鬆，在大稻埕中藥行每天過很接地氣生活，他和角色相像地方除了「滿台的」，也都有「水牛」個性，即使忙副業、演戲、照顧妻女，也會搭高鐵一天來回，陪住高雄的爸媽吃飯，他覺得忙碌生活中，能從親情中得到正能量很幸福，老婆常虧他比郭台銘還忙。

曾珮瑜自認個性洋派，在《雙城故事》今晚首集中有大尺度裸背演出，僅穿一條黑色內褲，她說拍攝時，正面有貼胸貼，是拍電視劇尺度最大的一次。她與溫昇豪戲裡是情侶，「和他拍床戲就是一脫就上，兩人很熟很有默契，非常了解彼此的性格。」溫昇豪會貼心用手幫她遮一下，以免穿幫，他笑稱：「露我沒關係，我不入地獄誰入地獄。」

超討厭配合別人

她和溫昇豪戲外對婚姻觀念背道而馳，她抱定不婚不生，「但溫昇豪超適合結婚生小孩，我不適合婚姻就不要造成別人痛苦；婚姻是人類創造出來，但太多人沒把婚姻本質看清楚，如果不愛，用10張證書都綁不住，搞那麼盛大婚禮，然後1年後離婚幹麼呢？身邊該結、該離、該生都看多了。」

曾珮瑜自認沒法當好媳婦、好太太，超討厭配合別人，拍戲也未必全聽導演的，認為演員也是二度創作，不是讀稿機。40歲的她現在沒男友，日後談戀愛若鬧出「人命」？她堅定地說：「我不可能讓這件事發生，不小心的人就是沒做防護措施，因我實在不喜歡小孩，如果有狗跟小孩，我會選狗。」

(中國時報)

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