福容追求專業邀高餐大培訓

2018年09月01日 01:35 中國時報 徐力剛 報導

高雄餐旅大學蘇國垚老師（左起）、高雄餐旅大學餐旅學院院長劉秀慧、福容大飯店執行副總經理楊正弘等人在活動中合影。（福容大飯店提供）

良好「服務」是建構成功飯店的核心價值，福容大飯店以提供優質服務著稱，秉持以客為尊精神，今年第4度攜手合作高雄餐旅大學，於8月29日舉行「主管培育計畫」簽約儀式，邀請專業師資替儲備幹部授課，傳授「服務力」最高原則。

福容大飯店重視員工教育訓練，從第1屆福容學院起，即與高餐大密切合作培育人才，培養無數優秀幹部，分配至福容各分店服務。這次再度舉辦儲備幹部招訓，招募來自客務部、餐飲部與休閒部基層同仁，以中階主管為發展目標，開始為期1年課程訓練。

課程訓練 為期1年

師資找來高雄餐旅大學專業團隊為員工授課，包括飯店達人蘇國垚、餐旅學院院長劉秀慧、曾於台中永豐棧麗緻酒店服務的顧景昇教授以及曾於美國萬豪酒店服務的謝家黎副教授等人。

遇到奧客 首重溝通

蘇國垚分享，許多服務業常遇到「奧客」，其實只是當下遇到困難的客人，服務業首重「溝通」技巧，第一線服務人員耐心傾聽，冷靜處理問題，在語調、用字加倍小心，透過控制情緒學會傾聽並培養自身「服務力」，是培訓課程主要目的。

福容大飯店期望藉由內部訓練結合品牌理念，替員工植入服務DNA，成為難以取代的優秀從業人員。福容大飯店執行副總經理楊正弘表示，透過講師傳授服務業心法「飯店人的待客之道」有效提升水準，帶給消費者「有感」服務體驗。

(中國時報)