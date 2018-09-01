《永遠的朋友：靈犬貝兒》毛孩療癒人心

絕美雪景可以成為影迷在炎炎夏日的「消暑聖品」。（原創娛樂提供）

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中國時報
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療癒系電影《永遠的朋友：靈犬貝兒》講述小主人翁賽巴斯蒂安與心愛大白熊犬「貝兒」之間的深刻友誼，片中小男主角—法國小正太菲利克斯波舒埃（Felix Bossuet）年僅13歲，精湛演技引起討論。他在2015年已演出坎城影展正式競賽片《我心深愛的國王》，新片中更展現敬業精神，在天寒地凍的戶外戲中，手指冷到流血仍堅持完成拍攝，劇組人員敬佩又感到不捨。

為真實重現原著小說設定背景，法國劇組特地選在海拔高達2500公尺的山區拍攝本片，零下30℃的低溫，到處都白雪皚皚，象徵童年的純粹，也代表真摯的心靈力量。菲利克斯表示，拍攝時劇組人員準備厚重的雪衣讓他不感到寒冷，唯獨一場離開雪屋的戲，剛開始拍攝時動也不能動，因為身體完全被凍僵，還重拍4次，手指才凍到出血。

活動暖氣屋伺候狗演員

另位主角「貝兒」是由4隻庇里牛斯山犬（俗稱大白熊犬）共同演出，劇組為讓毛小孩隨時能夠保暖，在拍攝現場打造了活動型的小屋，裡面備有暖氣，休息時工作人員也常在屋子裡與狗狗睡成一團，現場相當溫馨。

大白熊犬多責任心強，高雅、忠誠、勇敢又和善，是會照顧與保護人類的超暖心大狗，片中描述當男主角得知父母堅持要從法國山區移民到蒙特婁，心情沮喪到谷底，無法跟爸媽好好交談，此時狗兒貝兒在旁像和事老般，用肢體動作催促小主人與爸媽和解，模樣相當療癒可愛。該片今年2月在法國上映，票房突破3億，口碑好評不斷，9月7日在台上映。

(中國時報)

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