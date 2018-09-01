卡地亞派對 眾星豹胸露腿

2018年09月01日 01:35 中國時報 陶福媛 報導

卡地亞Panthere Ajouree de Cartier美洲豹腕表，410萬元。（Cartier提供）

曾之喬穿深V領西裝，以雙峰夾著美洲豹項鍊，十分吸睛。（陳俊吉攝）

陳庭妮佩戴總價逾3000萬卡地亞美洲豹系列珠寶，性感霸氣。（陳俊吉攝）

卡地亞Santos Man腕表代言人修杰楷出席卡地亞派對，讓老婆賈靜雯很吃味。（陳俊吉攝）

炎亞綸第一次參加卡地亞派對，笑說「心情很雀躍」。（陳俊吉攝）

卡地亞美洲豹Panthere de Cartier珠寶暨腕表展昨晚在微風南山藝文中心舉辦派對，邀請修杰楷、曾之喬、孟耿如、陳庭妮、謝沛恩、炎亞綸、李玉璽眾星佩戴美洲豹珠寶與會，有的俏皮可愛、有的霸氣冶豔，各自展現不同風情。

俏皮冶豔各有風情

陳庭妮、曾之喬、孟耿如等女星身穿深V領的西裝或禮服與會，以傲人美胸，凸顯美洲豹珠寶的性感霸氣。陳庭妮全身上下佩戴逾3000萬的卡地亞珠寶，為全場最貴，問她會不會有壓力，她笑著回答：「不會耶！我覺得剛剛好。」陳庭妮的第一件卡地亞珠寶是三環戒，是媽媽在她18歲時送她的成年禮，近年她一直很想下手買美洲豹頂級珠寶送給自己，「但錢還沒賺夠。」

身穿一襲深低V領套裝的曾之喬，以代言內衣多年「造峰」的本領，讓胸前的美洲豹項深陷雙峰之間，十分性感，並一再澄清：「我沒有特別擠喔！」她笑說自己是天蠍座，個性直爽又霸氣，和美洲豹很像，「但在感情上，千萬別讓霸氣變成了脾氣。」

孟耿如單穿深V西裝，爆胸又露腿，得知自己是昨日露最多的女星時，笑說：「那……謝謝大家承讓了！」孟耿如和男友黃子佼雙雙入圍金鐘獎，但她表白不會和黃子佼一起走紅毯，更不會在台上舌吻，「因為畫面不好看。」

修杰楷、炎亞綸誘惑變多

受邀擔任卡地亞Santos腕表形象大使的修杰楷，密集出席卡地亞派對，讓老婆賈靜雯十分吃味。他笑說當了代言人後，優點是更了解這個品牌，但缺點則是誘惑變多了，看到什麼喜歡的，就很想送給老婆和孩子。

炎亞綸佩戴卡地亞豹頭戒指和美洲豹手環，對戒指愛不釋手，不過他笑說，最近他趁著房價低點在天母買了房子，花錢變得更加謹慎，要等到明年再考慮。

(中國時報)