糖果珠寶 引爆少女心

2018年09月01日 01:35 中國時報 陶福媛 報導

義大利珠寶Pomellato的彩色寶石，就像是五顏六色的糖果。（Pomellato提供）

Swarovski熱帶水果飾品，充滿甜蜜氛圍。（Swarovski提供）

寶格麗的Torta Alla Ciliegia櫻桃蛋糕珠寶戒指，讓人想咬一口，約240萬元。（BVLGARI提供）

Swatch夏日腕表以粉嫩甜美的下午茶為主題，1900元。（Swatch提供）

Swatch夏日腕表以下午茶為主題，色彩甜蜜繽紛。（Swatch提供）

Swarovski甜蜜蜜的熱帶水果Lime手鍊，4990元。（Swarovski提供）

珠寶鐘表品牌推出聯名下午茶，深受貴婦喜愛。圖為台北101隨意鳥地方即起至9月30日推出的寶璣皇后下午茶。（Breguet提供）

PANDORA爆米花水晶珍珠琺瑯串飾，2180元。（PANDORA提供）

寶格麗的雪糕珠寶胸針，甜蜜破表。（BVLGARI提供）

寶格麗的紅寶石戒指，就像是冰淇淋上的甜櫻桃。（BVLGARI提供）

PANDORA的夏日飾品以爆米花、隨行杯、漢堡為主題，十分可愛。（PANDORA提供）

在女人眼裡，閃閃發亮、五彩繽紛的珠寶，就像小孩子眼中五顏六色的糖果一般，總是捨不得把目光移開。今年夏季，各家珠寶品牌推出以糖果、冰淇淋為設計靈感的珠寶，甜蜜指數破表的外觀，讓人更加愛不釋手，值得細細把玩、品味珍藏。

雪糕齒痕上 鑲著紅寶石

炎熱夏季裡，來支冰涼甜蜜的雪糕，最是享受。寶格麗春夏新品以義大利「FESTA」歡慶人生為主題，其中又以Italian Gelati雪糕胸針最是吸睛，被咬了一口的「雪糕」，齒痕上鑲著祖母綠、紅寶石或鑽石，令人莞爾。另款Torta Alla Ciliegia櫻桃蛋糕戒指，選用綠松石為蛋糕，上嵌祖母綠、藍寶石、紅寶石等，就像裝飾各色水果的華麗版蛋糕，讓人忍不住食指大動。

義大利珠寶Pomellato以彩寶著稱，五顏六色的寶石一字排開，總讓人聯想到糖果，其中又以Pomellato Nudo系列最具有代表性，讓人好想全部帶回家，一顆都不能少。

漢堡冰淇淋 化身小吊飾

丹麥輕珠寶品牌PANDORA今年夏天也以甜點為主題，爆米花、咖啡、冰淇淋、漢堡都化身為小吊飾，色彩鮮豔，充滿夏日的愉悅風情。品牌還特別打造甜點餐車在全台巡迴，邀請VIP享用冰淇淋和爆米花，甜在嘴裡、更甜在心裡，讓人忍不住嘴角上揚。

施華洛世奇（Swarovski）夏季也推出香甜水果主題的飾品，鳳梨、西瓜搭配小蜜蜂，甜得流出蜜來，讓人忍不住食指大動。深受年輕族群喜愛的SWATCH腕表，也以甜蜜蜜的下午茶為主題，表帶上五彩繽紛的杯子蛋糕，有著浪漫的粉紅泡泡。

珠寶搭甜點 貴婦下午茶

為了讓珠寶與甜點有更一進步的聯結，珠寶品牌紛紛推出聯名下午茶，如寶格麗（BVLGARI）、伯爵（PIAGET）、寶璣（Breguet）就與晶華酒店、萬豪酒店、文華東方酒店、隨意鳥地方等知名餐廳合作推出貴婦下午茶，將珠寶設計融入甜點當中，讓VIP貴婦驚豔不已，廣受好評。

夏日珠寶鐘表的形象照，也多喜歡融入糖果蛋糕等甜點，打造甜美印象，如寶格麗、SWATCH、Folli Follie等珠寶腕表，就與五顏六色的冰淇淋、棉花糖、甜甜圈同框，為甜蜜的珠寶和腕表添糖加蜜。

(中國時報)