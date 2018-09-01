昆凌勇闖時尚陰森林

給人甜美形象的昆凌，收起笑容詮釋酷帥形象，穿COACH 1941系列翻皮羊毛大衣8萬2000元、印花裙1萬7800元、C釦環拼接短靴2萬9800元，拿Dreamer手袋2萬5800元。（COACH提供）

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中國時報
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COACH 1941系列雛菊印花蕾絲拼接洋裝，3萬5800元。（COACH提供）
COACH 1941系列鉚釘裝飾麂皮夾克，7萬2800元。（COACH提供）
COACH皮革裹飾C釦環項鍊，7500元。（COACH提供）
COACH Dreamer 21黑色皮革手袋，2萬1800元。（COACH提供）

女星昆凌近來破格事蹟不斷，除了靠著新片《摩天大樓》擠進好萊塢外，還晉升時尚設計師之列，十足做好追夢青年的優良典範。日前她收起甜美人妻形象，為愛牌之一的COACH入鏡，帶點頹廢的叛逆表情，十足顛覆粉絲們感官。

延續COACH 1941系列2018秋冬伸展台上的詭譎森林場景，昆凌於鏡頭前穿上翻皮羊毛大衣、蕾絲印花長裙，演繹以美國西南部風格結合紐約復古元素的個性主張。品牌創意總監Stuart Vevers本季自洋裝品項下手重新定義，浪漫的緞帶、流蘇，混搭狂野的編織鎖縫、皮革織帶細節，完美衝撞出不自我設限的設計原則。

而身為新世代具影響力人物之一的昆凌，也趁機說出自己對時尚的看法：「時尚，其實就是一種生活態度傳遞，並經由各種不同符號重塑組合。」她兼具活潑、柔媚等多種面向的積極態度，如同大片裡手中握持的主打款Dreamer系列手袋，透過皮革鑲嵌、異材質拼接、鉚釘、撞色及Signature C圖案等，傳遞「美國夢」背後的真正含意，且再次強化了COACH積極樂觀及頌揚美國大夢想家精神、價值的美式時尚價值。

(中國時報)

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