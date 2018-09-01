4作品 件件破千萬元

2018年09月01日 01:36 中國時報 郭家崴 報導

村上隆2002年的雕塑作品「PEAKED CAP」，預估最高投標價格1946萬元，上看2000萬元。（SOGO提供）

義大利藝術家馬克夏卡爾1976年的畫作「愛的小丑」，預估最高投標價格1668萬元。（SOGO提供）

草間彌生1991年的知名畫作「南瓜」，預估最高投標價1112萬元。（SOGO提供）

白石畫廊藝術聚點擴及日本東京、輕井澤和香港、台灣，昨（31日）起至9月11日首度在遠東SOGO復興館舉辦「國際當代藝術競投展」，匯集草間彌生、奈良美智、村上隆、KAWS等日、美、歐、韓、陸約40位當代知名藝術家，近200件藝術作品，白石畫廊會長白石幸生表示，這次作品總值超過5、6億日圓，台幣破億元。

白石畫廊成立於1967年，創辦人白石幸生致力於推廣日本現當代藝術，代理的藝術家，以近年受矚目的「具體派」核心成員如元永定正、田中敦子等作品為主；去年4月在台北內湖成立海外第3個畫廊，由日本知名建築師隈研吾擔任空間設計，是藝術界的一大話題。

所有作品中，有4件投標價預估最高超過千萬元，包括日本藝術家草間彌生的1991年的知名畫作「南瓜」、奈良美智1995年的油畫「無憂晴天」、村上隆2002年的雕塑作品「PEAKED CAP」，以及義大利藝術家馬克夏卡爾1976年畫作「愛的小丑」。

這回白石畫廊與SOGO跨界合作，是百貨首見創舉，SOGO因此大規模動員台北店、中壢店、新竹店和美國AE卡超過1萬名VlP，召聚藝術愛好者參與，每件作品有3人競投就開標。

遠東SOGO商品部協理千葉康弘表示草間彌生是當代重量級藝術家，作品數量不多，不容易買得到，可說是機會難得。

(中國時報)