ATT 4 Recharge 大直未來地標

2018年09月01日 01:36 中國時報 石欣蒨 報導

吸引力集團董事長戴春發介紹大直「ATT 4 Recharge」，希望全新的商場能為女性帶來「充電」休息的空間。（陳信翰攝）

「ATT 4 Recharge」斥資13億元打造，館中共有1萬5000坪的空間、結合生活雜貨、兒童親子、主題餐廳3大主題，將於10月21日正式開幕。（陳信翰攝）

大直「ATT 4 Recharge」將首度打造集團品牌選物店「PIT-IN」，近45坪的空間、提供逾千項台灣首發的日式小物雜貨等商品。（ATT 4 Recharge提供）

台北大直地區迎來百貨新血，全新「ATT 4 Recharge」將於10月21日正式開幕，結合生活雜貨、兒童親子、主題餐廳3大主題，吸引力集團董事長戴春發說：「此次的規畫就是瞄準『美麗新女人』的客群，為女性帶來『充電』休息的空間。」更透露預計「ATT 4 Recharge」的年目標為35億到38億元。

斥資13億元打造共1萬5000坪的「ATT 4 Recharge」，不僅針對周遭的住宅區、家庭族群帶來逾200坪的首發天和鮮食大型概念超市，提供有機食材、代煮服務及烹飪教室，更打造了全台最大型的室內旋轉木馬、挑高的冰宮滑冰世界及3層樓高的聲光滑梯，戴春發也透露有計畫將頂樓的空中花園打造成露營體驗區，讓媽媽能在館中與小孩共度歡樂時光。

另外，為了滿足現代女性愛買小物雜貨的需求，「ATT 4 Recharge」也首度創立全新的自家品牌選物店「PIT-IN」，近45坪的空間中，將提供逾千項台灣首發的日式小物雜貨，像美妝、包包配件及文具等，另外還有在1樓結合5家大型餐廳，打造時尚花園餐廳，讓女生平常也能跟閨蜜或家人享受優閒的用餐時光，相信將成為大直區全新的休閒地標。

(中國時報)