TISSOT總裁添寶Francois Thiebaud：夢想常在 榮耀永恆

2018年09月01日 01:36 中國時報 陶福媛 報導

天梭表標榜「金質銀價」，力洛克系列機械女表售價1萬9700元，十分親民。（TISSOT提供）

天梭表為亞運官方時計，推出Chrono XL韻馳系列2018亞運聯名表。（TISSOT提供）

天梭表Seastar 1000海星潛水腕表售價2萬3200元，是CP值很高的潛水表。（TISSOT提供）

天梭表和運動賽事緊密連結，圖為韻馳系列NBA勇士隊聯名表，1萬1300元。（TISSOT提供）

天梭表贊助MotoGP摩托車大賽的T-Race MotoGP聯名表，搭配安全帽造型表盒，4萬2000元。（TISSOT提供）

想像中的總裁應是謹言慎行、表情嚴肅老是板著臉，但TISSOT總裁添寶（Francois Thiebaud）卻是幽默風趣、妙語如珠，首次見面就是熱情的擁抱和法式親吻禮，響亮的「啵啵啵」3聲左右開弓，既浪漫又熱情，讓人暈頭轉向。他大笑說：「因為我是法國人哪！」

為台灣亞運選手加油打氣

添寶不僅待人熱情，且是說故事的高手，他說他第一次仰著頭看台北101時，很驚豔，因為全巴黎市最高的建築物就是艾菲爾鐵塔，後來他直上101頂樓，窗外都是霧，什麼都看不到，「但我知道台北就在下面，就像人生，雖然看不到夢想，但夢想一直存在。」

當台北101不再是全球最高樓時，添寶也有不同的解讀：「全球最高樓的榮譽，就像是拿到奧運金牌，一旦得手，紀錄就永遠存在。」雖是三言兩語，但字字珠璣、見解精闢，讓人不得不佩服。

今年TISSOT大力贊助亞運，添寶專程訪台為台灣參賽亞運的選手加油打氣，同時也分享他對運動的熱愛。他笑說，年輕時他是運動健將，打過籃球校隊、玩滑雪、跑步，還開直升機、小飛機，現在年紀大了加上背脊受過傷，平日就走路、騎騎自行車和摩托車。

說完，添寶臉上露出一抹神祕的笑容：「發現了沒？這些都是TISSOT贊助的運動。」仔細一想，TISSOT贊助NBA籃球、MotoGP摩托車、環法自行車賽等，果真都是品牌贊助的運動比賽，說是添寶愛屋及烏的私心作祟，一點也不為過。

造高品質價格親民機械表

「運動，讓生命更美好，讓人更年輕，這也是TISSOT永保青春的主要原因。」添寶笑說，TISSOT雖是165年歷史的老字號品牌，但充滿了青春活力，主要原因即是TISSOT與各項運動比賽緊緊相連。就像這次亞運如火如荼開打，到處都可以看到官方時計TISSOT的標誌，正是品牌透過運動與消費者溝通，讓彼此有了更深厚的聯結。

此外，TISSOT「金質銀價」的品牌定位和行銷策略，打造高品質、複雜功能但又售價親民的機械表，是TISSOT成功的主因。添寶指出，瑞士一年生產2500萬只腕表，有1300萬是機械表，而其中有400萬只來自TISSOT，占比高達三分之一。添寶笑說：「TISSOT雖然小，但我們很強大！」

(中國時報)