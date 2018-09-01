Giacomo Valentini行李箱開啟的華麗冒險

TecknoMonster AMAYA系列公事箱，飾以專利天然原木鑲嵌與深褐鱷魚皮手把，16萬100元。（TecknoMonster提供）

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中國時報
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碳纖維箱體表面，還可用馬賽克木片鑲嵌工藝做出不同的圖騰。（TecknoMonster提供）
TecknoMonster創辦人Giacomo Valentini先生，為品牌全球首間訂製旗艦店開幕來台。（TecknoMonster提供）
TecknoMonster AURUM系列登機箱，藍寶堅尼限量訂製款，內裝、手把等部位，均用不同顏色的皮革表現，約32萬元。（TecknoMonster提供）
TecknoMonster招牌的碳纖維材質，甚至可接受家具類品項及私人飛機內艙裝潢的訂製服務。（TecknoMonster提供）

出身義大利貴族的Giacomo Valentini，可能與許多品牌創立者不同，熱愛旅行的他，為了打造一顆心目中理想的行李箱，不惜動用家族資源。2012年於義大利Gallarate成立的TecknoMonster（簡稱TKM），即結合旁支關係企業中的航太、超跑背景，及小鎮中知名的馬具傳統縫製工藝，再加上自己年輕時曾經營高級布料訂製養成時尚嗅覺，迸發出獨一無二的品牌精神。

Valentini曾表示，不用管產品是否達到完美狀態，只求把每個事物都做到極致。而TKM行李箱從一個螺絲釘到滾輪裡的滾珠軸承，秉持全程於義大利手工製造，碳纖維、石磨烯、航太鈦金屬3大招牌材質，亦一肩扛起其質輕堅固的重責大任。

在台北信義區開出的TKM全球首間訂製旗艦店中，幾乎什麼都有可能發生的訂製房裡，清晰展示出對Valentini先生來說，奢侈品應具備的高度。例如為防止刮傷遊艇木質內裝的快拆滾輪，和為女士纖纖玉手著想的釦環拉繩，就是實用性考量的設計；一旁羅列的各種珍稀鱷魚皮革樣本，更是他親自精挑、選色，甚至能為客人開發前所未見的獨家材質，令每只行李箱都有機會成為不可被取代的唯一之作。

(中國時報)

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