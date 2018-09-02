國民黨中央助選團啟動 殺出重圍民進黨英賴合體戰彰化 挹注千億

2018年09月02日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 謝瓊雲 ／綜合報導 楊佳穎、／綜合報導

選戰最後衝刺，國民黨中央助選團昨正式成軍。黨主席吳敦義說，民進黨執政兩年多經濟沒好、兩岸關係陷困境，國民黨定要奮發圖強，殺出重圍，讓2018明顯斬獲，2020才更有機會重返執政、撥亂反正。

民進黨則是英賴首度合體，前進選情膠著區彰化，決戰中台灣氣勢濃厚。賴揆首度南下輔選，大手筆挹注彰化1000億，以龐大資源挹注可能翻盤縣市。

藍拚過半執政 多贏5至7縣市

國民黨中央助選團70人，吳敦義任團長，馬英九、連戰、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱前5位副主席任名譽團長。吳敦義說，除發起雄壯威武助選團，大家要團結一致，殺出重圍。他說，民進黨執政以來，用違憲違法的黨產會清算鬥爭國民黨，蔡英文還稱這次是沒有黨產的競爭，「可想見她的得意忘形」。

吳敦義曾宣示年底盼保住原執政6縣市，再多贏5至7縣市，達過半執政目標。組發會主委李哲華還是強調「決戰中台灣」，從中、彰、雲林等地突圍，拉抬選情。按國民黨估計，目前中、彰微幅領先，雲林縣氣勢已拉抬，加上選情穩定的苗栗、南投，中部生活圈互相影響，可望取得好成績。

綠挾執政優勢 大開建設支票

同時，民進黨第二波縣市造勢「百工百業挺改革」昨在彰縣登場，這是英賴全台首場輔選，政院一開鑼就對彰縣「重金」挹注，千億打造「風光大縣」。綠輔選高層表示，相關建設將投入1000多億，以交通建設投資最多。不過對此，國民黨發言人洪孟楷說，民進黨在選前3個月不到，利用輔選大灑行政資源，是否坐實以行政資源政策買票？他對此拉抬選情做法很不以為然，但表示，待國民黨候選人上任後，賴揆別忘兌現支票。

決戰中台灣 彰化關鍵指標

昨現場近3000名支持者，蔡致詞時重批國民黨及反前瞻縣長候選人王惠美，「這段時間救災時，對手沒站出來幫忙，還說不太妥當的話，之前準備建設經費時，也看到在野黨沒支持，還全力反對，現在他們出來說要建設、要治水、要蓋捷運，我要問大家，這樣有道理嗎？」

由於先前彰縣選情告急；民進黨輔選高層表示，彰化縣選情已逐漸回溫，基層整合完畢，選情會開始回溫，10月下旬民調差距可望拉開，目前民進黨已從五五波回到小幅領先國民黨。

前縣長翁金珠說，中央助選造勢首場就來彰化，畢竟彰縣是6都外人口最多縣市，也是重要選舉全國決戰關鍵指標，首場挺改革活動已成功營造出氣勢，彰化縣不能輸、一定要贏。

(中國時報)