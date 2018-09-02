亞運》黑狗陳建禎掌旗閉幕！17金19銀31銅

雅加達巨港亞運今閉幕，台灣男排隊長陳建禎將任中華隊掌旗官。圖為昨日銅牌戰中，陳建禎面對卡達雙人攔網，強攻扣殺。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北雅加達連線報導

2018雅加達-巨港亞運將於台北時間今晚8時舉行閉幕典禮，中華代表團昨靠楊欣龍／陸怡如收下橋藝混雙金牌，以17金19銀31銅、總排名第7結束本屆賽事，不但達成「超越上屆」10金18銀23銅、第9名的目標，也創下我國參加亞運的次佳成績，僅次於1998曼谷亞運的19金。

棒球火力全開 狂勝大陸摘銅
男排銅人陣 大破卡達長人陣

楊俊瀚、陳奎儒凱歸 獲熱烈歡迎

而在本屆亞運破全國紀錄的「台灣最速男」楊俊瀚（200公尺）、「台灣欄神」陳奎儒，昨晚都與教育部長葉俊榮同班機抵台，獲熱烈歡迎。中華女足也在桃園機場被球迷簇擁，慶祝這次相隔20年重返亞運4強的佳績。

中華代表團最後一天賽事仍有精彩表現，男排在銅牌戰硬扛西亞強權卡達，以「球不落地永不放棄」的精神，經過4局2小時激戰之後，3比1拿下睽違20年之久的銅牌，重返榮耀時刻。隊長「黑狗」陳建禎也將以代表團掌旗官之姿，帶領男排隊出席今晚的閉幕典禮。

前一晚0比5不敵日本、無緣爭金的棒球隊則收拾心情，靠左投奇兵王宗豪先發6局無失分好投，詹子賢也揮出兩分全壘打，於8局提前以10比0「扣倒」大陸，保住這塊攸關顏面的銅牌。只可惜男籃不敵南韓、女籃則遭日本逆轉，均以殿軍作收。

目標2年後東京奧運 盼再創奇蹟

中華代表團本屆最後1面金牌，則於亞運首次舉辦的橋藝比賽達陣。楊欣龍／陸怡如以總分363分笑收橋藝混雙金牌，范綱維／蔡博雅則以357分帶走銀牌。除了混雙金包銀，女雙蔡文娟／吳昱芳也拿下銀牌。

下屆亞運將由大陸杭州接辦，不過對中華代表團來說，兩年後的東京奧運更是重要目標。本屆亞運奪得金牌的舉重郭婞淳、體操李智凱、羽球戴資穎等好手，都有問鼎奧運金牌的實力，而體操，羽球，射箭，射擊都創下我國亞運最佳參賽成績，可以自信展望兩年後的東京奧運。

(中國時報)

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