全大陸第一張 廣西南寧發出！陸居住證申請 台商忙搶頭香

2018年09月02日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

9月1日上午，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長王屏生在佛山市順德區公安局北滘派出所綜合服務大廳申請辦理台灣居民居住證。

一對台灣的夫妻在福州金山派出所申領居住證，工作人員正在為其採集指紋。（中新社）

大陸各省市公安機關1日起受理港澳台居民申請辦理「居住證」，多地台商協會會長搶頭香申請。廈門市台協會長吳家瑩就成為該市首位完成申請的台灣人。福州台協會長陳奕廷在南街派出所辦理後，成為福州首位申請居住證的台胞，上海台協會長李政宏亦成為取得上海「001」號居住證的台人。而全大陸第一張「台胞居住證」則在廣西南寧製發，並於昨正午交至南寧台協會長周代祥手中。

接地氣政策 拔頭籌讚幸運

「台胞可以申領居住證是個接地氣的政策，我們期盼已久。」昨日一早8時許，住在上海青浦區的李政宏拔得頭籌在當地派出所辦理窗口遞交了資料，申辦居住證。經民警仔細審核、確認無誤後，隨即開出了第一張《證件領取憑證》並告知其證件將於20個工作日內發放。上海首張台胞居住證辦理成功。得知自己如願成為上海首位申領居住證的台胞，李政宏也直呼「太幸運了」。

綜合陸媒報導，台商重鎮福建包含廈門、福州、莆田等地，全福建省共啟動1217個受理點，一早即有台胞前往就近的派出所辦理。上午7時許，陳奕廷在福州南街派出所辦理證件申請，成為福州首位申請居住證的台灣人，從拍照、提交證件、按指紋、簽名確認，不到5分鐘就完成。8時08分，吳家瑩亦成為廈門首位完成證件申請的台灣人。

001號持證者 多為台商會長

「在莆田生活13年，這裡生活方式、民風民俗和台灣大同小異，我早將莆田當做第二故鄉。」來自高雄的莆田市台協會長李木榮表示，18碼居住證涵蓋就業保障、生活教育各方面，網路購票、購物、登記入住飯店等都將更便利。他也在莆田龍橋派出所成為該市首位台胞居住證申請者。

值得一提的是，依規定從申請受理之日起20個工作日內能領件。多個地方都是受理申請成功後，受理機關先開證件領取憑證，而後申請者可以自行到派出所取證，也可透過郵寄方式寄送。不過，廣西南寧昨已發出全大陸第一張台胞居住證。當地台協會長周代祥一早9點就申辦，當天中午12時即領到證件，從申請到領取僅用了3個小時，為名符其實的001號持證者。

(中國時報)