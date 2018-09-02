陸個稅法新制 符合全球趨勢 非關居住證！台商避稅 恐怕真得離境183天

2018年09月02日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 ／上海報導

大陸《個人所得稅法》修正案拍板定案，針對全球課稅的稅務居民認定趨嚴，並訂出反避稅條款，會計師坦言未來合法避稅的空間很小。過去台商台幹只要5年內離境大陸30天以上，也就是俗稱的「坐月子」就可規避成為稅務居民，但大陸明年1月1日新個稅法上路後，若還想規避，恐怕真得離境超過183天。不過修稅法與台胞居住證無關聯。

資誠（PwC）會計師事務所會計師段士良提醒，大陸此次修法另一關鍵在於對個人祭出「反避稅條款」，明定個人在境外避稅或實施不合理商業安排規避稅負等行為，稅務機關具有納稅調整權力。換句話說，過去有些人透過財務安排，將個人收入、資產轉成基金或其他金融投資的作法，現在大陸稅局可依法裁量，一旦認定是避稅手法可要求補稅。 陸個稅法新制除將個人課稅起徵點調升至5000元人民幣，並新增「子女教育支出」、「大病醫療支出」等5項專項扣除額外，稅務居民定義上也改為在大陸有住所或居住滿183天等條件，並須就境內外收入課稅，涉及海外股利、房租等都包含在內，最高稅率45％。港澳台人士則給予5年寬限期，也就是必須連續5年符合稅務居民條件，才會真正啟動全球課稅。「但要規避會比過去難上許多」，段士良說，不光大陸，台灣也開始對稅務居民的定義朝每年住滿183天的方向走，全球趨勢也是如此。也有財務專家說，對台商台幹的真正稅務難題反倒是CRS（共同申報準則）下的全球跨國查稅，尤其若把收入放在兩岸以外的第三地如香港或其他國家是最大風險。

CRS趨勢下，陸與香港已有過首次稅務資訊互通，假設台商刻意安排部分薪資在香港發放、隱藏部分收入，未來大陸稅務局發現機率很高且將面臨補稅罰款；甚至未來若台灣也跟香港互通CRS資訊，兩邊同罰也有可能。

(中國時報)