陸委會批政治圖謀明顯 國台辦回應沒對應關係

2018年09月02日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

中共推出「港澳台居民居住證」昨啟動受理，陸委會除痛批此舉「政治圖謀昭然若揭」外，更質疑依中共於上月底通過的新稅法，確定明年1月起，任何人在大陸居住滿183天，在境內及「境外」的收入均需按大陸稅制最高繳納45％重稅。持居住證者因申辦條件與之吻合，故未來恐被要求就全球所得繳稅。對此，陸國台辦回應，台胞居住證與相關稅收規定「沒有對應關係」。陸委會則嗆「含混帶過」。

陸全國人大8月31日通過《個人所得稅法》修正案，引入「全球稅」的「稅務居民」概念，確定明年1月起，任何人在大陸居住滿183天，即有交稅義務，包括收租、股票、房產買賣等收益，在全球的收入均需按大陸稅制繳納3％至45％不等的稅率。

大陸國台辦發言人馬曉光昨應詢表示，經向大陸相關主管部門求證，《港澳台居民居住證申領發放辦法》與相關稅收規定沒有對應關係。台灣同胞不會因申領居住證而改變其在大陸的納稅身分和納稅義務，「也不會僅因領取了居住證而在大陸負有全球所得納稅義務。」

陸委會昨回應，陸方通過的個人所得稅法新制明訂在大陸境內居住滿183日者，視為稅務居民，與居住證所要求的在陸居住半年以上基本一致。兩者均以相一致的居住期間作為法規要件，絕非「無對應關係」一語可含混帶過。國台辦稱不會因申請居住證而改變在大陸的納稅身分與義務，是矇混不清，刻意混淆視聽。

陸委會重申， 居住證是陸方「名為惠台、實則利中」統戰措施。對我赴陸民眾以「生活便利」為糖衣，將台灣民眾視為其公民，並納入戶政管理系統，具將我內國化圖謀。居住證採取與大陸居民身分證相同18碼編碼，兩者格式設計圖徽、揭露訊息等幾一致。搭配對申領者提供趨近設籍待遇，矮化我主權地位政治圖謀昭然若揭。

(中國時報)