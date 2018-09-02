新聞透視－陸委會應務實協調 勝威嚇民眾

2018年09月02日 04:10 中國時報 李文輝

大陸昨起開放申辦「港澳台居民居住證」，遭陸委會抨擊是「名為惠台、實則利中」、對台統戰措施的一環。然而，比起從小處著手為台胞著想的大陸當局，陸委會從大處著眼威嚇國人赴陸的制式回應，充滿冷戰思維，毫無助益，更無說服力。居住證若有疑慮，應與陸方協調，而不是一直放話警告自己民眾，卻苦無對策。

陸委會還以「居住證樣式與大陸身分證高度相似」，批評陸方「內國化」與矮化我主權地位的政治圖謀。然而，居住證制度是大陸戶籍改革取代「暫住證」一環，大陸外國人居留證也相仿，難道也矮化外國？難道要用「中華民國身分證」才算對等、善意？

陸委會又批國台辦宣稱申請居住證不會改變台灣民眾在大陸的納稅身分與義務，是「矇混不清、刻意混淆視聽的說詞」。不管有沒有居住證，有所得就要繳稅，舉世皆然，美國人在追查具有雙重國籍的中華民國國民海外所得時，台灣政府有抗議嗎？

大陸過去為招商，的確因時因地對台商有便宜行事情形，興許有些「超國民待遇」，甚至讓大陸民眾眼紅。如今提「國民待遇」就是讓境內外人士同享權利、負擔義務。陸委會本應基於職權與對岸協商，為民眾爭取權益，卻只隔空往膝式反射的陰謀論做文章，令人扼腕。

其實，從中共19大到兩會以來，陸對台融合戰術從卡式台胞證到居住證，看似切臘腸的片面惠台措施，都是有跡可尋的「陽謀」。但涉陸部門卻如一灘死水，無計可施，在戰術上節節敗退。退萬步言，依蔡總統宣示戰略原則，處理兩岸關係是依據《中華民國憲法》與增修條文及《兩岸人民關係條例》，依法行憲，兩岸就是「一國兩區」，民進黨政府光說不練，反倒怪起大陸的兩岸一家親政策，豈不怪哉？

再者，民進黨政府為落實「新南向政策」，陸續開放泰國等國民免簽來台，但換來泰國駐台代表回應「互惠並不是必須的」，連起碼的「平等互惠」都沒有。卻只警告「用腳投票」到大陸發展的國人，一點幫助也不給，這不就是變相的「寧與外人，不給家奴」想法作祟？

(中國時報)