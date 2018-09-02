一場雨 高市道路炸出5000個坑洞！韓國瑜批病態 陳其邁提路平學東京

2018年09月02日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長參選人陳其邁1日提出升級版大高雄道路修補計畫，目標以東京道路品質為標準。（柯宗緯攝）

連日豪雨狂「炸」高雄，道路宛如豆腐渣不堪一擊！國民黨高市長參選人韓國瑜1日痛批，「一場雨5000個坑洞，這是病態」，不如效法前宜蘭縣長陳定南以鐵鎚敲打嚴格驗收；對手陳其邁則提出升級版路平專案，以東京道路為標準，8小時KO坑洞。

滿目瘡痍民眾頻受傷

豪雨強灌港都，高雄市民不僅飽受水患之苦，更盼不到一條安全回家的路，道路滿目瘡痍，尤以小港區主要幹道變「天堂路」，更被諷為「天坑的故鄉」，各地陸續傳民眾「犁田」受傷、爆胎等意外，甚至整台車子陷入大天坑。

「道路若有太多坑洞，驗收絕對出問題！」韓國瑜認為，一場雨5000個洞是病態，已請水保專家、前內政部長李鴻源來診斷。但一帖藥無法走遍天下，畢竟城鄉存在不同淹水難題，將來必需有治水專家，並採用新科技、工法解決水患。

韓允諾取締偷工減料

韓國瑜感慨，當年陳定南以錘子敲打路面，嚴格把關絕不放水，反觀高雄道路品質令人堪憂。站在高市府立場，錢須花在刀口上，他允諾當選市長後，要嚴格取締偷工減料，並吸收各方專家意見，徹底治本又治標。

陳其邁也提出綠版路平專案，目標比照東京道路品質，尤其小港地區大貨車頻繁，須採剛性路段設計。陳其邁表示，擬成立單一窗口受理道路修補，設立6個責任區，8小時內修補坑洞，全面提升修補效率。

陳拚修路8小時完工

陳其邁還談到「全流域治水」概念，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，上、中、下游須有不同治理策略，才能根本解決問題。他舉例美濃溪中下游雖然堤岸加高，但上游整治有待加強，尚無法滿足強降雨，必須分洪治理。

高雄代理市長許立明昨天勘災之餘，於臉書說明道路填補修復SOP，強調市府工務團隊及協力廠商把握天晴後的每一秒，全力動員進行道路坑洞填平，宣示9至11月將受重車輾壓主要幹道打掉重練、全面刨鋪，力拚年底完工。

主幹道重鋪年底完工

高市府亦透過LINE圖卡，說明雨後3至7日內將坑洞填平，敬請市民體諒。市府強調，所有工程皆依採購法及合約進行施作並辦理驗收，請韓國瑜說話要負責，沒憑沒據就不要胡扯，惡意詆毀高市府公務員清譽。

(中國時報)