前扁辦主任：高雄選情恐變天

2018年09月02日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

823淹水引爆民怨，接下來是否將衝擊民進黨選情，引發關注。對此，曾任前總統陳水扁辦公室主任的陳淞山不諱言地說，民進黨與國民黨在高雄市長的選舉，雙方差距原在10％以上，如今已慢慢拉近至5％至10％間，「如果民進黨執政成績繼續不好，民意反撲，高雄有可能變天！」

陳淞山表示，此次823連續大雨造成南部水患積水不退，蔡政府從中央到地方的執政問題曝露無遺，雖然是氣候異常現象的自然災害所導致，但蔡政府的失能處理，引發受災民眾的不滿情緒，的確已嚴重傷害到民進黨全面執政的筋骨。

陳淞山說，無論是蔡總統的裝甲車勘災、行政院長賴清德的淹水上帝說，或是副總統陳建仁趁災出遊金門，連串處置失誤都讓百姓傷透了心，這無疑是民進黨主政至今，民意聲望直直落的情況下，最慘不忍睹的政治重創，恐怕已讓民進黨年底9合1大選的選情更雪上加霜，並因此波及到2020的總統與立委大選情勢。

陳淞山以淹水災情嚴重的高雄為例表示，國民黨此次在高雄並不是完全沒勝算，因為2006年的高雄市長選戰，民進黨其實只以1114票險勝；如今民進黨與國民黨在高雄市長選舉的差距，原本都在10％以上，但已慢慢拉近到約5％至10％。

陳淞山直言，如果民進黨執政成績再繼續不好，民意反撲之下，長期執政的高雄就有可能會翻盤，出現結構性的變天。

(中國時報)