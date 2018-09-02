重中之重 小英誓言決戰中台灣

2018年09月02日 04:10 中國時報 盧金足 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍1日表示，我們有政績牌、組織牌、團結牌，這3張牌催好催滿台中一定贏。（盧金足攝）

決戰中台灣！民進黨主席蔡英文1日到台中，與台中市長林佳龍、29區輔選幹部及後援會進行便當會，蔡英文表示，2018年台中這一局最重要，中部選情是整個執政團隊最重要的，「年底大選若沒贏，我們現在做的可能都會被翻轉」。

這場便當會，蔡英文與林佳龍競選團隊、後援會成員近200人一起吃便當，蔡英文在會中強調，任何執政者都要背負很多執政包袱，對連任者是很大挑戰，呼籲支持者透過組織及人與人的溝通、說服，直接把每一件事講清楚，「我們要面對面爭取我們的支持者，並透過line群組尋求更多的支持」。

「政績是最好的文宣！」蔡英文表示，這次最重要的就是台中彰化，不但生活圈是一體，在政治上要尋求更大的力量支持改革，2014年提出的區域治理，2018年要再深化，讓林佳龍的區域治理能發揮效用。

蔡英文呼籲，年底這一局不只有巿長選舉，還有巿議員，要讓議會過半，讓巿長做事更順利，中部選情是整個執政團隊的重中之重，「若國民黨拿回來，可能我們的年金改革全部中斷，國家財政再度陷入困境！」包括前瞻基礎建設計畫、產業計畫，像台中最重要的智慧機械與航太業發展可能無法繼續下去，這是很重要的事。

與會者轉述，蔡英文肯定龍團隊3年多來的努力，稱許「托育一條龍」是全台灣做得最好、最完整，綠川、柳川整治也展現魄力，林佳龍提出「大台中123」，1個山手線、2個國際港、3個副都心，行政院大力支持，蔡英文表示，「我也跟行政院長講，財政再困難，都要找出資源支持台中發展」。

林佳龍強調「我們以台中為榮，因為我們都是台中隊！」台中改變看得見，選舉剩3個月，要像電影《KANO》一樣，「不要想著贏，要想不能輸」，我們有政績牌、組織牌、團結牌，只要這3張牌催好催滿，有信心大台中一定贏。

(中國時報)