燕籲端正選風 龍譏只會抹黑

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中國時報
／台中報導

龍燕大戰再交鋒！國民黨台中市長參選人盧秀燕1日勤掃市場拜票，疾呼選舉要正大光明，龍團隊不可送禮或請客，敗壞選風；台中市長林佳龍則在後援會成立時抨擊，國民黨參選人提不出實質政見，平時也不跑基層，只剩「空汙抹黑」戰，只會持續唱衰台中花博炒新聞。

盧秀燕與競選主委江啟臣、台中市議員張瀞分及陳本添等人參拜豐原橫街尾福德祠，隨後前往第一市場掃街。

盧秀燕表示，常聽到攤商說景氣不好，政府應關注經濟問題，承諾未來若當選市長要拚經濟、不要拚政治。

盧秀燕話鋒一轉說，選舉要正大光明，以掃街拜票或政見發表會接近民眾，不要大肆請客及送禮，林佳龍已將空氣變髒，千萬不要把台灣選風也變髒。

對此，台中市新聞局長卓冠廷強調，林佳龍與市府團隊依法嚴守行政中立，並沒有為選舉送禮請客，盧秀燕陣營持續惡意扭曲事實、頻打烏賊戰，相信台中市民會唾棄，呼籲盧不要因選情告急就亂噴口水，絕非選舉與市民之福。

力挺林佳龍的獅子會C2區後援會昨成立，超過500名來自山海屯區的獅友到場力挺，呼籲企業團體站出來，「挺佳龍就是挺台中！」

林佳龍表示，努力不能只在選舉才出現，為傾聽地方聲音，他已經走過台中市625里；反觀國民黨參選人只會「空汙抹黑」戰，唱衰台中花博炒新聞。

對此，盧秀燕團隊發言人吳皇昇表示，盧秀燕早就提出具體反空汙4大主張「停止中電北送、不改善空汙停（撤）發機組執照、反空汙公投、向台電求償」；市民不會只要花博表面的功夫，而是要真正可讓人檢驗並接受的實質內涵。

(中國時報)

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