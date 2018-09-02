前瞻之鑑 別再濫拿人民血汗錢換選票

2018年09月02日 04:10 中國時報 朱真楷

昨天，是前瞻計畫啟動滿周年的日子，當政府在全台狂灑成千上百億後，你我的生活與去年此刻有何不同嗎？如今，這個政府為挽救自家選情，竟無視資源分配的公平與正當性，加碼在彰化開出千億支票，挾民脂民膏拚一黨選舉，陷國家財政於災難，一個負責任的政府，應停止這種每逢選舉就獨厚特定顏色無止盡揮霍的惡習了。

4年4200億的前瞻，引人詬病的，除了預算編列欠缺財政紀律、計畫項目疊床架屋、經費分配難見效益外，最讓人質疑的，莫過於「前瞻根本不前瞻」，才會讓計畫執行迄今屆滿1年，你我卻絲毫感覺不到它的存在。

結果，面對漏洞百出的前瞻計畫，政府不思檢討補破網就算了，隨著選舉到來，竟又依樣畫葫蘆，要在彰化砸千億支應交通、文化、治水。

中央照顧地方，是天經地義；從人性角度來看，民進黨政府偏心自家父母官也無可厚非。只是，這筆千億預算投入，在某些面向不正重蹈「前瞻淪為錢沾」的覆轍嗎？

先從資源分配合理性來看，今年彰化縣府歲出預算不過431億，結果中央又額外編列近乎年度預算2.5倍的資金挹注彰化，從財政紀律角度來看，無疑已嚴重違背《預算法》精神。

若再將彰化與被民進黨視為典範的高雄相比，更會發現其中的荒謬。因為人口數277萬的高雄，今年度歲出預算為1293億；結果人口不到一半的彰化，卻能在年度預算之外，額外拿到1千億，試問，這真符合資源分配的公平性嗎？

花錢不是問題，問題是花了錢之後能不能解決問題？相信彰化縣民絕對很樂見縣長替自己爭取到經費，問題是，從宏觀角度論，在資源有限、需求無限的前提下，這筆預算投入彰化，對台灣整題是最有利的運用嗎？

退一步來說，假設今天是藍營縣市長來要這筆錢，請問中央會慷慨依舊，亦或錙銖必較？若是後者，那麼中央政府難道不該重新檢視給彰化千億預算的合理性嗎？

你我的納稅錢，每分都該花在刀口，不應由政客以顏色決定去向。每逢選舉地方開支票、中央無條件埋單的模式，不僅已成為國家財政惡化的關鍵肇因，更讓各縣市的發展總隨著執政者的不同，一再陷入厚此薄彼的窘境。蔡政府若想挽救彰化選情，是該想想別的辦法，別再濫拿人民血汗換選票。

(中國時報)