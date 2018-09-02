課業壓力大 19％高中生每日至少1杯！南韓立法 中小學禁售咖啡

美國小兒科學會指出，咖啡因可能傷害兒童健康，包括對神經和心血管系統損害。南韓政府自9月14日起禁止中小學販售咖啡。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
美國加州高等法院裁定，星巴克等咖啡業者必須在產品上加註「致癌警語」。不過，美國食品藥物管理局表示，這不代表咖啡有致癌風險。（本報資料照片）
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南韓食品暨醫藥品安全部宣布，全國各地中小學校將禁止販售咖啡，新法將於本月14日生效。官員表示，巨大課業壓力導致學生在考試期間攝取過量咖啡因，希望新政策能幫助學生養成健康飲食習慣。

美國有線電視新聞網報導（CNN）報導，這項禁令將適用於整個校園，意謂包括教師在內的所有人，都無法在校園內購買含有咖啡因的飲料。

9/14生效 養成健康飲食

南韓食品醫藥品安全處（MFDS）一名官員表示，學生往往面臨巨大課業壓力，因而出現許多人在考試期間攝取過量咖啡因案例，MFDS期盼這項禁令能幫助學生培養更健康的飲食習慣。諸如能量飲料等其他高量咖啡因飲料，早已禁止在校園販售。

南韓2012年針對超過5400名中學和高中生所做的調查發現，19％受訪者每天喝一杯或一杯以上的咖啡。受訪者逾半數表示，雖然知道攝取過多咖啡因有害健康，但為了提振精神仍然會喝咖啡因飲料。

咖啡因恐危害神經、心血管

這項研究指出，「中學和高中生意識到咖啡因的危害，但他們實際上仍會飲用咖啡。這表示，僅僅教育這些學生濫用咖啡因的危害，仍不能避免他們傷害自己」。

這項調查結果受到共同民主黨議員金尚熙支持，因而提出校園禁止販售咖啡的法案。如今已完成立法，且將於9月14日生效。然而，批評者指出，學生只要走出學校幾分鐘，就可以輕易買到咖啡或其他含咖啡因飲品。

根據美國小兒科學會（AAP），咖啡因可能造成數種傷害兒童健康的效應，包括對神經和心血管系統發育的損害。AAP進一步指出，一般來說，小孩應該避免飲用含咖啡因飲品，包括汽水在內。

台灣飲用量 日韓3分之1

據台灣咖啡業者調查，台灣一年喝掉約28.5億杯咖啡，換算下來每人每年平均買122杯，這數字遠低於日本每人年平均380杯，與韓國300杯，只有日韓的3分之1。業者認為由於台灣茶飲市場蓬勃，瓜分掉喝咖啡的數量，指出「台灣人咖啡還喝太少！」

此外，財政部進出口統計，2017年台灣進口咖啡豆達3.5萬噸，6年來成長約2倍。東方線上咖啡品牌也調查，在咖啡消費趨勢中，比起調味飲，愈來愈多人愛喝黑咖啡，也吸引超商業者瞄準黑金商機。台灣超商去年賣出約5億杯咖啡，其中7-11 City Cafe就占3.2億杯，瓜分不少傳統咖啡店生意。近年精品咖啡概念崛起，消費者漸漸關注如單一產區豆種、特殊烘焙方式等，不再只單純追求價格或少數品牌。

南韓咖啡店數量驚人，據統計首爾的咖啡店比超商還要多，民眾飲用過多的咖啡因也引發關注，南韓政府因此將全面禁止在中小學販售咖啡。台灣咖啡業者認為，台灣每人平均喝咖啡量比日、韓低，目前沒有這個問題。

(中國時報)

咖啡致癌警語 FDA批誤導消費者

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