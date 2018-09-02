咖啡致癌警語 FDA批誤導消費者

2018年09月02日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國加州高等法院今年3月裁定，星巴克公司等咖啡業者在加州販售的咖啡產品必須標示致癌警語。不過美國食品藥物管理局(FDA)日前去函加州州政府，敦促加州尊重科學，終結與咖啡的戰爭。

FDA局長高特里布表示，這樣的警語可能誤導消費者，以為喝咖啡有害健康，而事實上喝咖啡可能對健康有益。

咖啡高溫烘焙的過程中會產生化學物質「丙烯醯胺」，而丙烯醯胺被加州1986年通過的《65號提案》列為致癌物。非營利組織「毒物教育和研究諮詢委員會」於2010年提告，稱咖啡含有可能致癌的化學物質，依據加州65號提案，應該標示警語。今年3月洛杉磯法官做出需要加註致癌警語的裁定。

咖啡業者並不否認咖啡中含有丙烯醯胺，但辯稱其含量對人體無虞，對健康利大於弊，因此他們的產品應當豁免。上個月加州環境健康危害評估辦公室提議咖啡業者可以豁免於65號提案的法令規定，預計將於年底做出最後決定。

FDA的信函強烈支持該提議。局長高特里布在聲明中說，作為一個以科學為基礎的機構，FDA有責任確保食品標籤的內容準確、不能誤導消費者，如果一條州法要求的食品標籤包含不實或誤導的內容，FDA可以決定介入。

聲明指出，針對咖啡是否會導致癌症這一問題，科學界已經進行了大量的研究，全部的研究都沒找到充分的證據來證實咖啡會致癌，甚至有研究發現咖啡可以降低某些癌症發生的風險。

世界衛生組織的國際癌症研究署做的綜合評估的結論是，喝咖啡不會引發乳癌、前列腺癌，或胰臟癌。研究人員在查看了1000多份研究後發現，喝咖啡有助於降低罹患肝癌及子宮內膜癌的風險。

美國癌症研究所還將咖啡列為抗癌食品。高特里布說，根據美國飲食指南，健康的人一天最多可喝5杯咖啡。

(中國時報)