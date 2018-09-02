大麥克之亂 當日狂銷40萬個

2018年09月02日 04:10 中國時報 吳奕萱 ／台北報導 ／台北報導

麥當勞在前兩天（8月31日）的大麥克買一送一活動，無預警引發人潮爆棚，在大麥克售罄後，又加碼推出主餐買一送一，活動混亂引來各方褒貶不一。麥當勞昨日公布，平常大麥克每日單店約銷售數十個，31日單店平均賣出1000個，銷量爆增數十倍，以全台近400家店數來算，估算一天銷量達40萬個，非常驚人！

麥當勞表示，兌換熱烈遠遠超過預期，造成餐廳同仁工作量增加，針對支援該活動之計時人員，將給付雙倍時薪，月薪人員則可擇日補休一天。而昨（1日）上午10點30分後，大部份餐廳也暫停營業；唯獨百貨、賣場、學校、交通轉運站等類型的餐廳視情形營業。於今（2日）早上6點起陸續恢復營業。麥當勞也坦承，歷年來幾乎沒發生過如此盛況，內部將會檢討活動方式，日後若再舉辦類似活動會再調整。

不過，也有人趁亂發出假消息，在臉書上散布主餐買一送一兌換券，聲稱可使用到9月底，臉書亦出現仿冒的麥當勞粉絲專頁。台灣麥當勞昨已報案，提醒民眾麥當勞並未成立LINE官方帳號，也勿加入來路不明粉絲團。

搶購大麥克也引發部分衝突，包括三重門市發生男子因買不到大麥克，堅持要買而大鬧餐廳；有麥當勞員工也在網路上抱怨工作量過大、譏諷排隊者是「餓死鬼投胎」等言論，引發爭議。

有民眾說，記得約10年前麥當勞舉辦唸口訣、送漢堡的活動，當年還找紅遍一時的羅志祥代言，也沒看到排隊排成這樣。

(中國時報)